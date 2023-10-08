Знищили 25 танків РФ: рота ЗСУ за чотири дні спалила танковий батальйон ворога

Росіяни на одному з напрямків зосередили занадто багато танків, розповів Іван Киричевський.

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Знищений ЗСУ російський танк / Генштаб ЗСУ, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Рота ПТРК 66-ї окремої механізованої бригади на Лиманському напрямку знищила за чотири дні 25 танків росіянин.

Про вдалі дії українських захисників розповіли у Сухопутних військах Збройних сил України.

Як пояснив експерт Defence Express Іван Киричевський в ефірі Radio NV, росіяни на цьому напрямку зосередили занадто багато танків.

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"Так вийшло, що одна протитанкова рота з однієї бригади у своїй смузі відповідальності за кілька днів знищила майже танковий батальйон", - зазначив він.

Співрозмовник уточнив, що на куп'янському і лиманському напрямках росіяни збільшили чисельність бронетанкового угруповання до 1000 одиниць.

"Треба бути готовими до того, що з куп'янсько-лиманського напрямку скоро підуть вражаючі цифри за кількістю знищених танків за певні проміжки часу. Але при цьому треба буде мати на увазі, що у росіян там зосереджена, можливо, половина (якщо не більше) всього потенціалу, який вони мають. <...> Далі, на жаль, буде більш інтенсивно, судячи з усього", — додав Киричевський.

Раніше повідомлялося про те, що Україну танками підтримує коаліція з 12 країн. В даний час 12 країн входять в танкову коаліцію, яка підтримує Україну, повідомляють в українському Міноборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що американські супер-танки Abrams вже в Україні. Україні Білий дім пообіцяв десятки танків Abrams для боротьби з агресією РФ.

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