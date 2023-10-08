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РФ накопичує ракети і може вдатися до енергетичного терору України - ЗСУ

Андрій Ганчук
8 жовтня 2023, 14:47 оновлено 8 жовтня, 14:52
Агресор Росія все частіше використовує балістичні і надзвукові ракети проти України, крилаті стали використовувати менше, сказала Наталія Гуменюк.
Кинджал, російські ракети
Росія, як і минулого року, може вдатися до енергетичного терору України - Гуменюк / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Країна-окупант Росія накопичує ракети Х-101, Х-55 і Х-555 і може їх використовувати для масованих ударів по Україні під час опалювального сезону. Москва здатна знову почати енергетичний терор держави, як було в минулому році в осінньо-зимовий період. Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Як повідомляє 24 канал, вона розповіла про те, що ворог для нанесення ударів по Україні все частіше використовує балістичні та надзвукові ракети, а крилаті став застосовувати рідше.

За словами представниці південного угруповання ЗСУ, окупанти накопичують крилаті ракети, які можуть бути використані під час опалювального сезону.

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"Ракети Х-101, Х-555, Х-55 вони можуть використовувати для масованих ракетних ударів вже під час опалювального сезону", - зазначила Гуменюк.

Як стверджує спікерка ОК Південь, не виключено, що росіяни спробують повторити минулорічний енергетичний терор.

"Росія знову може вдатися до енергетичного терору України", - сказала представниця південних військ.

Також вона додала, що на даний момент агресорка Росія використовує конкретно балістичні і надзвукові ракети, щоб влаштовувати "атмосферу перемоги" на фронті в умовах, коли таких "перемог" немає.

"Зараз для підтримки ефекту своєї постійної присутності, постійної загрози, для підтримки напруги, вони можуть застосовувати точкові ракетні удари з випуском балістики, надзвукових ракет, щоб демонструвати, що вони ще не програли", - підкреслила Наталія Гуменюк.

Що може чекати на Україну взимку

Взимку буде багато атак Росії ракетами і дронами, прогнозує президент України Володимир Зеленський. На думку гаранта, російські окупанти будуть застосовувати і іранські дрони. Україна потребує додаткового захисту.

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що восени і взимку війська РФ можуть застосувати рекордну кількість іранських безпілотників Shahed. Спікер ПС нагадав, що у вересні ворог застосував 500 дронів, а за минулий опалювальний сезон задіяв більше 1000 БПЛА.

Міністр енергетики Герман Галущенко закликав українців купувати генератори. За словами міністра, людям потрібні такі прилади, щоб підтримувати роботу автономних пристроїв, яким потрібна електроенергія. Україна постарається зробити все, щоб генератори не стали у нагоді.

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новини Росії ЗСУ крилаті ракети опалювальний сезон війна Росії та України Наталія Гуменюк
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