УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ націлилися на звільнення великих міст: генерал-розвідник розкрив сценарій

Олексій Тесля
8 жовтня 2023, 21:45 оновлено 8 жовтня, 21:51
Микола Маломуж спрогнозував два напрямки, де ЗСУ можуть піти вперед.
ВСУ, Маломуж
Микола Маломуж спрогнозував подальші дії ВСУ / колаж Главред, фото УНІАН

ЗСУ мають потенціал звільнення Бахмута і подальшого просування в бік Кліщіївки і Андріївки з метою остаточного перерізання комунікацій і логістичних шляхів ворога, заявив генерал армії у відставці, екс-керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Він пояснив, що російське угруповання не зможе втриматися без підкріплення і зовнішніх резервів, тому окупанти перекидають військо і техніку з Росії у напрямку Куп'янськ – Сватове – Лиман та на Бахмутський напрямок.

"Росія кидає ще туди близько двох бригад, кілька полків, в тому числі ПДВ. А також вагнерівців, що діють у збройних силах Росії, як приватні військові кампанії, щоб зменшити наші наступальні операції і не допустити звільнення Бахмута", – зазначив екс-керівник СЗР.

відео дня

Другим напрямком для удару ЗСУ він назвав південь в напрямку Токмака і пояснив, що зупинка основного залізничного сполучення перекриють 2/3 поставок техніки, озброєння і резервів росіянам на запорізькому напрямку.

"Це фактично перекриття всіх комунікацій зі Сходом і далі продовження руху аж до моря. І це передумова до стратегічної наступальної операції на півдні", – упевнений співрозмовник.

При цьому Маломуж не виключив, що Сили оборони можуть завдати ударів з різних сторін: з боку Роботиного і згодом з переходом в напрямку Бердянська і Мелітополя, а також Херсонського напрямку, що означатиме ймовірне оточення ворога і рух до Криму під час осінньо-зимового наступу.

Раніше повідомлялося, що ворог готує наступ на велике місто України. Окупанти обрали найбільш незручний з точки зору геології напрямок для наступу, розповів Роман Світан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ призупинила наступ на лінії Куп'янськ-Кремінна. Росія посилила роботу бойової авіації в Харківській, Луганській та Херсонській областях і, ймовірно, знизила її активність в Запорізькій області, пишуть аналітики.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Бахмут Микола Маломуж війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Підтвердилася загибель громадян": Зеленський терміново звернувся до українців в Ізраїлі

"Підтвердилася загибель громадян": Зеленський терміново звернувся до українців в Ізраїлі

22:43 Україна
Пливли на човнах під обстрілом: ГУРівці тричі намагалися звільнити Енергодар - Буданов

Пливли на човнах під обстрілом: ГУРівці тричі намагалися звільнити Енергодар - Буданов

21:03 Україна
Будуть заморозки та сніг: синоптики оголосили штормове попередження

Будуть заморозки та сніг: синоптики оголосили штормове попередження

19:25 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

22:43

"Підтвердилася загибель громадян": Зеленський терміново звернувся до українців в Ізраїлі

22:37

Тікають від війни: Галкіна і Пугачову помітили в аеропорту Ізраїлю

21:45

ЗСУ націлилися на звільнення великих міст: генерал-розвідник розкрив сценарій

21:25

Цей давно забутий салат Дамське щастя підкорить всіх: рецепт без грама майонезуВідео

21:05

По гаманцю не вдарять: майстер показав 3 бюджетні матеріали для утеплення дерев'яних вікон за 5 хвилин

Росія взимку піде в новий наступ, якщо допомога США скоротиться - ЗолотарьовРосія взимку піде в новий наступ, якщо допомога США скоротиться - Золотарьов
21:03

Пливли на човнах під обстрілом: ГУРівці тричі намагалися звільнити Енергодар - Буданов

20:58

Це ще не нова світова війна, але її прелюдіяПогляд

20:32

Сумська жорстко припечатала Кондратюка через солдатську зарплату Козловського

20:31

Цей вітамін найважливіший: британський лікар розповіла, яку добавку обов'язково приймати восени

Реклама
19:56

Знищені та поранені десятки ГРУшників: у Мережі дізналися про удар по базі РФ у Криму

19:25

Будуть заморозки та сніг: синоптики оголосили штормове попередження

19:19

Софія Ротару відреагувала на раптову кончину Ніни Матвієнко

19:15

Солідарні з Ізраїлем, захищаємо громадян України: Зеленський зідзвонився з Нетаньягу

19:03

Кричала та благала про допомогу: ідентифіковано двох дівчат, вкрадених ХАМАСомВідео

18:32

У Путіна знайшли ознаки смертельної хвороби: ЗМІ розкрили страшний діагноз

17:44

В Україні випав перший сніг: куди увірвалась справжня зима

17:43

Росіяни запустили божевільний фейк про Україну та ХАМАС: що вигадалиВідео

17:41

"РФ буде тиснути": ворог готує наступ на велике місто України – Світан

17:13

Знайдіть все за 1 хвилину: незвичайний японський тест на старіння мозку

16:50

Знищили 25 танків РФ: рота ЗСУ за чотири дні спалила танковий батальйон ворога

Реклама
16:42

Померла Ніна Матвієнко - де і коли відбудеться прощання з легендою

16:03

"Неперевершений магічний голос": Зеленський відреагував на смерть Матвієнко

15:54

У мережі публікують кадри з нібито побиттям мобілізованих: омбудсмен почав перевіркуВідео

15:49

"Поки не розумію, що робити": відома українська співачка застрягла в Ізраїлі

15:39

Ізраїль вперше за 50 років оголосив про стан війни і готується до мобілізації

15:35

"РФ піде у великий наступ взимку": політолог описав наслідки, якщо США зменшать допомогу

15:31

Що з'їсти 9 жовтня, щоб бути здоровим цілий рік: прикмети дня

15:01

В Ізраїлі загинули двоє українок, тіла перевезуть в Україну – ЗМІ

14:47

РФ накопичує ракети і може вдатися до енергетичного терору України - ЗСУ

14:26

У вас найгостріші в світі очі, якщо зможете помітити оленя, який сховався на фотографії

14:24

Андрій Макаревич, що живе в Ізраїлі, вперше вийшов на зв'язок

14:00

Чотирьом знакам зодіаку не пощастить у жовтні: гороскоп від Влада Росса

13:59

КНДР після зустрічі Кім Чен Ина і Путіна наростила поставки в РФ: що можуть везти

13:08

Буде цвісти цілий сезон і не опаде: садівники розповіли правила осінньої посадки гортензії

13:02

Найбільший за 50 років провал: у США "шоковані" нападом на Ізраїль - Bloomberg

13:01

Щасливчики жовтня 2023 року: астролог розповів, що чекає на 4 знаки зодіакуВідео

12:30

Цей дешевий засіб для зубів за 300 грн швидко видалить цвіль у вашій ванній

12:08

"Хезболла" обстріляла Ізраїль, Єрусалим у відповідь вдарив по ЛівануВідео

11:41

Місячний календар 9 жовтня 2023: Місяць віщує тривожні сни і сміливі стрижки

11:37

Вдарять заморозки -5 градусів: погода в Україні на тиждень

Реклама
11:27

Контрнаступ ЗСУ: захисники "зв'язали" сили окупантів під Вугледаром

11:24

Абсолютно всі просять рецепт цих бутербродів: божевільний рецепт закуски за 5 хвилин

11:22

Загроза ударів Росії взимку: у ЗСУ назвали об'єкти, які захищатиме ППО

11:09

Померла легенда української сцени Ніна МатвієнкоВідео

10:47

День ангела 9 жовтня за новим календарем: хто святкує іменини в цей день

10:41

"Зробимо все, щоб вам не знадобилися": українців закликали купувати генератори

10:31

Бояться втратити фланг: окупанти перекидають резерви на північ від Бахмута – ЗСУ

10:02

Гороскоп на завтра 9 жовтня 2023: Стрільцю - зміни на роботі, Раку - гроші

09:38

Восени і взимку війська РФ можуть застосувати рекордне число БПЛА Shahed - Ігнат

09:25

11 людей поранені, серед них – 9-місячна дитина: окупанти вночі вдарили по Херсонщині

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти