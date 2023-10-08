ЗСУ націлилися на звільнення великих міст: генерал-розвідник розкрив сценарій

Микола Маломуж спрогнозував два напрямки, де ЗСУ можуть піти вперед.

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Микола Маломуж спрогнозував подальші дії ВСУ / колаж Главред, фото УНІАН

ЗСУ мають потенціал звільнення Бахмута і подальшого просування в бік Кліщіївки і Андріївки з метою остаточного перерізання комунікацій і логістичних шляхів ворога, заявив генерал армії у відставці, екс-керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Він пояснив, що російське угруповання не зможе втриматися без підкріплення і зовнішніх резервів, тому окупанти перекидають військо і техніку з Росії у напрямку Куп'янськ – Сватове – Лиман та на Бахмутський напрямок.

"Росія кидає ще туди близько двох бригад, кілька полків, в тому числі ПДВ. А також вагнерівців, що діють у збройних силах Росії, як приватні військові кампанії, щоб зменшити наші наступальні операції і не допустити звільнення Бахмута", – зазначив екс-керівник СЗР.

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Другим напрямком для удару ЗСУ він назвав південь в напрямку Токмака і пояснив, що зупинка основного залізничного сполучення перекриють 2/3 поставок техніки, озброєння і резервів росіянам на запорізькому напрямку.

"Це фактично перекриття всіх комунікацій зі Сходом і далі продовження руху аж до моря. І це передумова до стратегічної наступальної операції на півдні", – упевнений співрозмовник.

При цьому Маломуж не виключив, що Сили оборони можуть завдати ударів з різних сторін: з боку Роботиного і згодом з переходом в напрямку Бердянська і Мелітополя, а також Херсонського напрямку, що означатиме ймовірне оточення ворога і рух до Криму під час осінньо-зимового наступу.

Раніше повідомлялося, що ворог готує наступ на велике місто України. Окупанти обрали найбільш незручний з точки зору геології напрямок для наступу, розповів Роман Світан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ призупинила наступ на лінії Куп'янськ-Кремінна. Росія посилила роботу бойової авіації в Харківській, Луганській та Херсонській областях і, ймовірно, знизила її активність в Запорізькій області, пишуть аналітики.

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