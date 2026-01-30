РФ пішла на прорив кордону: в ДПСУ назвали два небезпечних напрямки

Ворог діє дрібними підрозділами, які висуваються до лінії кордону на різних ділянках.

Російська армія робить спроби проникнення на територію України на північно-східному напрямку, використовуючи розрізнені піхотні групи.

Ці дії не приносять результату і супроводжуються відчутними втратами з боку противника, повідомив в ефірі інформаційного марафону представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, ворог діє дрібними підрозділами, які висуваються до лінії кордону на різних ділянках, розраховуючи на приховане просування вглиб української території.

Однак, як зазначив Демченко, всі подібні спроби швидко припиняються: українські сили дають відсіч, а ворожі групи ліквідуються ще на підступах або відразу після перетину кордону.

Найбільш напружена ситуація спостерігається в районі Дегтярного в Харківській області, а також біля населених пунктів Нестерне і Кругле. Активність противника фіксується і в Волчанських Хуторах, Двуречному, а також в Хотинській і Юнаківській громадах Сумської області.

При цьому, як підкреслив речник ДПСУ, на цих напрямках російська сторона не задіює бронетехніку — її присутність не зафіксована ні в Харківській, ні в Сумській областях.

Українські прикордонники не обмежуються обороною: вони проводять зачистку місцевості та пошуково-ударні операції. Так, напередодні на одній з ділянок Харківського напрямку в полон було захоплено трьох російських військовослужбовців.

Водночас Демченко повідомив, що підрозділи ДПСУ щодня перебувають під інтенсивним вогневим впливом — до 300 обстрілів на добу, переважно із застосуванням безпілотників. Щодня українським силам вдається знищувати або виводити з ладу близько сотні ворожих дронів.

Ситуація на Сумщині: заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в ході дій російських військ у прикордонній зоні Сумської області з села Грабовське були насильно вивезені 52 мирних жителя, в тому числі діти. Крім того, противник захопив у полон 13 українських військовослужбовців.

Глава держави уточнив, що Грабовське розташоване безпосередньо в прикордонній зоні: частина населеного пункту знаходиться на українській території, інша — по інший бік державного кордону, в межах Росії.

Ситуація на Сумщині: новини за темою

Раніше повідомлялося, що окупанти РФ перетнули кордон на Сумщині. Росіяни прорвалися через кордон у Сумській області і зайшли в населений пункт Грабовське Краснопільської громади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що через наступ російських військ українські підрозділи були змушені залишити деякі позиції в районі Грабовського на Сумщині, де зараз тривають бої.

Як раніше повідомляв Главред, ввечері 20 грудня російські військові прорвали кордон на ще одній ділянці Сумської області і увійшли в населений пункт Грабовське Краснопільської громади.

