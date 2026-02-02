Рус
Енергетичне перемир’я завершилося: у Міненерго повідомили про нову хвилю атак

Руслана Заклінська
2 лютого 2026, 11:44
За даними Міненерго, під ворожим вогнем опинилися чотири області.
Енергетичне перемир’я завершилося: у Міненерго повідомили про нову хвилю атак
РФ відновила удари по енергетиці України / Колаж: Главред, фото: Міненрего, ДСНС, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Енергетичне перемир'я завершилося
  • РФ відновила удари по енергетиці
  • Знеструмлені Харківська, Сумська, Дніпропетровська та Черкаська області

У ніч на понеділок, 2 лютого, так зване "енергетичне перемир'я" закінчилося. Росія відновила удари по енергетичній інфраструктурі України. Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

Внаслідок ворожих атак без електропостачання залишилися споживачі у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Черкаській областях. За його словами, тривають відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб’єктах, вживаються заходи для стабілізації роботи енергосистеми.

Окремо Некрасов повідомив про цинічну атаку російських дронів на службовий автобус енергетиків поблизу шахти "Тернівська" у Павлоградському районі Дніпропетровщини. Він розповів, що загинули 12 працівників шахти, а ще 16 зазнали поранень.

"У Києві та Київській області зберігається дефіцит потужностей. Як тільки робота енергосистеми стабілізується, Київ одразу повернеться до стабільних погодинних графіків знеструмлення", - зазначв Некрасов.

Крім цього, в окремих регіонах країни через складну ситуацію в енергосистемі застосовано аварійні відключення. Перший заступник міністра енергетики наголосив, що після стабілізації ситуації споживачі повернуться до погодинних графіків.

"Через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 160 населених пунктів в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях. Бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі", - додав він.

Енергетичне перемир’я завершилося: у Міненерго повідомили про нову хвилю атак
Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Чи можливі масові відключення світла - думка експерта

Експерт з питань енергетики Юрій Корольчук заявив, що повністю виключити повторення масових відключень та системних аварій в Україні неможливо. Причиною є пошкодження інфраструктури внаслідок ракетних ударів, зокрема по підстанціях, теплових та гідроелектростанціях.

За його словами, енергосистема зараз працює інакше, ніж до війни, і її стабільність під загрозою через зміну схем живлення та постійні ризики для енергооб’єктів.

Корольчук підкреслив, що для створення стійкої та гнучкої моделі енергопостачання систему доведеться суттєво модернізувати, трансформація може тривати роками, а деякі процеси - десятиліттями.

Ситуація в енергосистемі України - новини за темою

Нагадаємо, 31 січня в енергосистемі України сталася масштабна аварія, яка спричинила каскадні відключення світла. Через технологічне порушення одночасно вимкнулися лінії 400 кВ між Румунією та Молдовою та 750 кВ між західною і центральною частинами України.

Віцепрем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що після системної аварії, яка залишила без світла споживачів у семи областях, електропостачання повністю відновили. Причиною стало обмерзання ліній та обладнання, версії про кібератаку не підтвердилися.

Як повідомляв Главред, 1 лютого спливає термін оголошеного Росією "енергетичного перемир’я". Водночас, за даними моніторингових каналів, відновлення масованих атак очікується з вівторка, 3 лютого. Найімовірніші цілі - об’єкти енергетики, газовидобувної галузі та нафтопереробні підприємства.

Про джерело: Міністерство енергетики України

Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Міністерство відповідає за формування й реалізацію державної політики у паливно-енергетичному комплексі, ефективне використання енергоресурсів, енергозбереження, розвиток відновлюваних джерел енергії, а також контроль у сферах електро- та теплопостачання.

Крім того, Міненерго здійснює державне управління у сфері ядерної енергетики та радіаційної безпеки.

війна в Україні Міненергетики новини України енергетика війна Росії та України електроенергія Енергетичне перемир'я
