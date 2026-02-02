РФ готує нові удари по Україні: політолог пояснив, хто може зупинити ворога

Окупанти не відчувають тиску з боку США, тому продовжують підготовку до терористичних атак.

Трамп має важелі впливу на Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот, kremlin.ru

Що сказав Леонов:

Росія планує відновити удари по Україні

Україна не сподівалася на припинення атак з боку РФ

США мають посилити тиск на РФ, щоб терор українців припинився

Країна-агресорка Росія хоч і оголосила енергетичне перемир'я, та вже готується до нових атак України. Інформацію моніторів про підготовку до масованих обстрілів в етері Київ24 підтвердив політолог Олександр Леонов.

За його словами, Росію перед нанесенням чергових ударів по енергооб'єктах в Україні не зупиняє навіть те, що попереду ще одна зустріч сторін в Абу-Дабі для встановлення миру.

США мають висловити більш чітку позицію

Леонов зауважив, що сьогодні Україна вже чітко знає, що довіряти словами РФ не можна. І такою ж мала б бути позиція Сполучених Штатів Америки, які заявляють, що зацікавленні у закінченні війни.

"Тиск на тіньовий танкерний флот, він є дуже ефективним. І Росія цього боїться, бо саме таким чином вона отримує гроші. І в переговорному треці не вистачає головного, щоб США не тільки підштовхували сторони, в першу чергу Росію, до переговорів, а казали: "у вас є дедлайн, якщо не будуть виконані умови — посилення санкцій", - наголосив політолог.

Який сигнал надіслали США у темі переговорів з РФ - думка експерта

Главред писав, що за словами колишнього директора зі справ Європи та Євразії в Раді національної безпеки США, дипломата Метью Брайза, із Білого дому надходять сигнали про більш "конструктивну" позицію Володимира Путіна. Водночас він наголосив, що ключові вимоги Кремля щодо українських територій залишаються незмінними.

За його словами, Путін і далі наполягає на контролі над усім Донбасом, включно з тими близько 20% територій, які наразі не перебувають під владою РФ. Це означає втрату стратегічних "міст-фортець", що критично важливо для обороноздатності України.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент України Володимир Зеленський готовий до особистої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним для обговорення найчутливіших питань.

Раніше повідомлялося, що будь-які поступки України щодо Донбасу в рамках мирної угоди не припинять війну, а лише дадуть Росії додатковий час на підготовку масштабнішого наступу.

Напередодні Дональд Трамп натякнув, що обіцянка Росії залишити в спокої київську енергосистему є поступкою Україні, яка наполягала на "енергетичному припиненні вогню" перед наступним раундом переговорів в Абу-Дабі.

