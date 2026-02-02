Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

РФ готує нові удари по Україні: політолог пояснив, хто може зупинити ворога

Анна Косик
2 лютого 2026, 10:37
356
Окупанти не відчувають тиску з боку США, тому продовжують підготовку до терористичних атак.
Трамп и Путин, ракета
Трамп має важелі впливу на Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот, kremlin.ru

Що сказав Леонов:

  • Росія планує відновити удари по Україні
  • Україна не сподівалася на припинення атак з боку РФ
  • США мають посилити тиск на РФ, щоб терор українців припинився

Країна-агресорка Росія хоч і оголосила енергетичне перемир'я, та вже готується до нових атак України. Інформацію моніторів про підготовку до масованих обстрілів в етері Київ24 підтвердив політолог Олександр Леонов.

За його словами, Росію перед нанесенням чергових ударів по енергооб'єктах в Україні не зупиняє навіть те, що попереду ще одна зустріч сторін в Абу-Дабі для встановлення миру.

відео дня

США мають висловити більш чітку позицію

Леонов зауважив, що сьогодні Україна вже чітко знає, що довіряти словами РФ не можна. І такою ж мала б бути позиція Сполучених Штатів Америки, які заявляють, що зацікавленні у закінченні війни.

"Тиск на тіньовий танкерний флот, він є дуже ефективним. І Росія цього боїться, бо саме таким чином вона отримує гроші. І в переговорному треці не вистачає головного, щоб США не тільки підштовхували сторони, в першу чергу Росію, до переговорів, а казали: "у вас є дедлайн, якщо не будуть виконані умови — посилення санкцій", - наголосив політолог.

Який сигнал надіслали США у темі переговорів з РФ - думка експерта

Главред писав, що за словами колишнього директора зі справ Європи та Євразії в Раді національної безпеки США, дипломата Метью Брайза, із Білого дому надходять сигнали про більш "конструктивну" позицію Володимира Путіна. Водночас він наголосив, що ключові вимоги Кремля щодо українських територій залишаються незмінними.

За його словами, Путін і далі наполягає на контролі над усім Донбасом, включно з тими близько 20% територій, які наразі не перебувають під владою РФ. Це означає втрату стратегічних "міст-фортець", що критично важливо для обороноздатності України.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент України Володимир Зеленський готовий до особистої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним для обговорення найчутливіших питань.

Раніше повідомлялося, що будь-які поступки України щодо Донбасу в рамках мирної угоди не припинять війну, а лише дадуть Росії додатковий час на підготовку масштабнішого наступу.

Напередодні Дональд Трамп натякнув, що обіцянка Росії залишити в спокої київську енергосистему є поступкою Україні, яка наполягала на "енергетичному припиненні вогню" перед наступним раундом переговорів в Абу-Дабі.

Читайте також:

Про персону: Олександр Леонов

Олександр Леонов - виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".

Народився 18 березня 1971 року у с. Красносілля Олександрівського району Кіровоградської області. Закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".

Працював у Національному інституті українсько-російських відносин (пізніше – Національний інститут проблем міжнародної безпеки) при Раді национальної безпеки і оборони України, Офісі лідера блоку "Наша Україна" Віктора Ющенка (2003-2005 рр.), Секретаріаті Президента України (заступник керівника служби), ГО "Центр розширення можливостей".

Автор низки наукових статей та досліджень на тему використання телебачення і Інтернету в інформаційних війнах, інформаційних спецопераціях і т.п.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України мирні переговори атака дронів Ракетна атака на Україну Енергетичне перемир'я
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Удари "Цирконом" та "Орєшніком" націлені не на фронт: Ігнат назвав справжню мету

Удари "Цирконом" та "Орєшніком" націлені не на фронт: Ігнат назвав справжню мету

14:11Війна
Ситуація складна: окупанти намагаються оточити стратегічне місто - Трегубов

Ситуація складна: окупанти намагаються оточити стратегічне місто - Трегубов

13:21Фронт
Переговори Зеленського і Путіна можливі: у Кремлі назвали ультимативну умову

Переговори Зеленського і Путіна можливі: у Кремлі назвали ультимативну умову

12:54Війна
Реклама

Популярне

Більше
Майже 270 років називається на честь онука Катерини ІІ - що це за місто України

Майже 270 років називається на честь онука Катерини ІІ - що це за місто України

Господар пішов, залишивши лише записку: фото самотньої собаки розбило тисячі сердець

Господар пішов, залишивши лише записку: фото самотньої собаки розбило тисячі сердець

Карта Deep State онлайн за 2 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 2 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Слова "першить" не існує в українській мові: як сказати правильно

Слова "першить" не існує в українській мові: як сказати правильно

Відключення світла в Україні - графіки на 2 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 2 лютого (оновлюється)

Останні новини

14:16

Енергетики відновили стан енергосистеми після аварії - Зеленський

14:11

Удари "Цирконом" та "Орєшніком" націлені не на фронт: Ігнат назвав справжню мету

14:00

Якщо сниться покійний: що насправді хоче сказати душа

13:58

"Особливо не вистачає": Могилевська зворушливо звернулася до загиблого СкрябінаВідео

13:57

"Альоша" - не українське ім’я: як звучить правильна форма та звідки вона походить

Повна відмова від гарячого водопостачання неефективна, це вимушений крок - ЛитвинПовна відмова від гарячого водопостачання неефективна, це вимушений крок - Литвин
13:21

Ситуація складна: окупанти намагаються оточити стратегічне місто - Трегубов

13:15

Смачно, ситно і дешево: рецепт ідеального супу за 20 хвилин

12:54

Переговори Зеленського і Путіна можливі: у Кремлі назвали ультимативну умову

12:46

Понад півстоліття називалося на честь Червоної армії - що це за місто України

Реклама
12:46

"Зустрілися на болотах": Осадча пройшлася по Йолці та її українському чоловікові

12:35

Стильно, бюджетно і унікально: які речі потрібно завжди купувати в секонд-хенді

12:34

Почалися масові відключення світла: де введені обмеження

12:18

Як врятувати продукти під час відключень світла: секретний трюк від Клопотенка

12:00

Міф чи реальна загроза: звідки взявся страх перед п’ятницею 13-го

11:52

Сім'я Степана Гіги відповіла на нападки: "Важливо сказати прямо"

11:45

В Україні ввели "білий список" Starlink: кому відключать термінали

11:44

Енергетичне перемир’я завершилося: у Міненерго повідомили про нову хвилю атак

11:05

Підкорюють серця миттєво: три найпривабливіші знаки зодіаку

10:41

Китайський гороскоп на завтра, 3 лютого: Щурам - проблема, Тиграм - рішення

10:37

РФ готує нові удари по Україні: політолог пояснив, хто може зупинити ворога

Реклама
10:30

Не сім'я, а біоматеріал: Максакова розкрила, навіщо Путіну діти від КабаєвоїВідео

10:18

Jerry Heil і Кажанна поставили остаточну крапку в скандалі — що сталося

09:47

До Одеси насуваються сильні морози та вітер: коли нарешті потеплішає

09:42

Сили оборони здійснили контрнаступ: в ISW оцінили хід боїв на фронті

09:19

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 лютого (оновлюється)

09:07

Найвдаліший день місяця для кожного знака зодіаку в лютому 2026 року

08:36

РФ захопила 245 кв. км у січні та просунулася на Запоріжжі - DeepState

08:35

РФ масовано атакувала Черкаси і область: є постраждалі, спалахнули пожежі

08:15

Відключення світла в Україні - графіки на 2 лютого (оновлюється)

08:10

Чому найбільше зло – це саме невдаха Путін, а не його свитаПогляд

08:10

Карта Deep State онлайн за 2 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:36

Європі потрібен контакт з Кремлем: у Франції зробили гучну заяву

07:03

Трамп сказав, хто зупинятиме війни у світі після нього: несподівана заява

06:10

РФ готується до визнання Придністровʼя незалежним: що це означає для насПогляд

06:05

Як Віткофф відпрацьовує кремлівське баблоПогляд

05:24

Бомбічна закуска за 3 хвилини, яку можна приготувати без світла - рецепт

04:30

Чотири знаки зодіаку стануть улюбленцями фортуни: велике везіння вже поруч

03:32

"Люди з квадратними очима в магазині": чого чекати від цін на овочі

02:33

Сенсаційне відкриття астрономів: у космосі знайдено ймовірну заміну Землі

01:43

Гороскоп на завтра 3 лютого: Тельцям - хороші новини, Терезам - зміни

Реклама
01 лютого, неділя
23:29

Lida Lee прийняла важке рішення у стосунках з Даніелем Салемом

23:07

Росіяни бачили, що це не військові: нові деталі удару по автобусу з шахтарямиФото

23:01

"Береза, береза, я рябина, не чую вас": як росіяни проживуть без StarlinkПогляд

22:22

Київ повертається до тимчасових графіків: коли чекати на відключення електроенергії

22:14

"Війна вбила її": Андре Тан втратив близьку людину

22:08

Лише 1% на місяць: економіст назвав єдиний продукт, що порадує ціною в лютому

22:00

Людина не зникає: вчені пояснили, що стається з тілом після смерті

21:46

Чому класична "нація-держава" більше не працюєПогляд

21:25

Показала чоловіка і сина: Леся Нікітюк поділилася особистим

21:25

Три місяці без гарячої води: з'явився тривожний сценарій щодо термінів відключень

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти