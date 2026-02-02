Рус
Jerry Heil і Кажанна поставили остаточну крапку в скандалі — що сталося

Христина Трохимчук
2 лютого 2026, 10:18
Співачка розпрощалася з лейблом Nova Music.
Джеррі Хейл і Кажанна розірвали стосунки
Jerry Heil і Кажанна розірвали стосунки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Jerry Heil, Кажанна

Скандал між співачкою Кажанною і лейблом Jerry Heil Nova Music завершився. Артистка попрощалася з компанією. Офіційну заяву лейбл опублікував в Instagram.

Співачка остаточно покинула Nova Music і стала самостійним артистом. У своїй заяві лейбл запевнив, що повністю залишив за Кажанною права на бек-каталог, а також всі майнові права на пісні, фонограми, кліпи та інші матеріали, створені під час співпраці. Також Nova Music нарешті виконав прохання артистки і надав їй доступ до всіх платформ і сторінок, де розміщувалася її музика. Лейбл відхрестився від будь-якої відповідальності за діяльність співачки в подальшому.

Заява Nova Music
Заява Nova Music / фото: instagram.com, Nova Music

"Щодо торгової марки повідомляємо, що лейбл не претендує на будь-які права на неї, визнає Артистку єдиною правовласницею і не перешкоджає її використанню. Надалі всю роботу над своїм проектом буде виконувати безпосередньо Кажанна. Відсьогодні лейбл не бере участі в жодному організаційному процесі або домовленості", — повідомили в Nova Music.

Кажанна лаконічно відреагувала на новину. У коментарях до посту вона попрощалася з лейблом.

"Бувай", — написала артистка.

Кажанна - скандал з Jerry Heil
Кажанна - скандал з Jerry Heil / фото: instagram.com, Кажанна

Також вона опублікувала пост у своїх сторіз і висловила полегшення, що нарешті пройшла цей складний період.

"Святкуємо. А ще цей клятий січень нарешті закінчився", — поділилася Кажанна.

Jerry Heil і Кажанна — скандал

Співачка Кажанна зі скандалом розірвала контракт з лейблом Jerry Heil "Nova Music". Артистка назвала роки співпраці "рабством", заявила про повну відсутність заробітку і поскаржилася на важкі моральні травми. За словами Кажанни, незважаючи на популярність треків, вона була змушена жити на кредитний ліміт, а також лейбл ігнорував її стан здоров'я. У відповідь Jerry Heil назвала ситуацію "лютим стресом" і припустила, що підопічну могли накрутити конкуренти. У Nova Music звинувачення заперечують: там стверджують, що повністю спонсорували кар'єру співачки, а проект просто не встиг окупитися.

Джеррі Хейл
Jerry Heil / інфографіка: Главред

Про особу: Jerry Heil

Джеррі Хейл — українська співачка та авторка пісень. Стала відомою як відеоблогерка та кавер-виконавиця завдяки переспівуванню пісень світових та українських виконавців. Велику популярність їй принесла авторська пісня "Охрана, скасування" з її дебютного студійного альбому "Я — Яна". Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" в Мальме спільно з Alyona Alyona, у фіналі посіла 3 місце.

16:00

Цукерки з фронту: як війна зробила M&M’s легендою

15:26

ЗСУ підірвали важливі об'єкти РФ разом з окупантами: у Генштабі розкрили деталі

15:19

"Та скільки можна!": у Галкіна вимагають припинити публікацію фото

