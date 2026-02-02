Jerry Heil і Кажанна поставили остаточну крапку в скандалі — що сталося

Співачка розпрощалася з лейблом Nova Music.

https://glavred.net/stars/jerry-heil-i-kazhanna-postavili-okonchatelnuyu-tochku-v-skandale-chto-proizoshlo-10737245.html Посилання скопійоване

Jerry Heil і Кажанна розірвали стосунки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Jerry Heil, Кажанна

Ви дізнаєтеся:

Що сталося з Кажанною після скандалу

Як співачка попрощалася з лейблом

Скандал між співачкою Кажанною і лейблом Jerry Heil Nova Music завершився. Артистка попрощалася з компанією. Офіційну заяву лейбл опублікував в Instagram.

Співачка остаточно покинула Nova Music і стала самостійним артистом. У своїй заяві лейбл запевнив, що повністю залишив за Кажанною права на бек-каталог, а також всі майнові права на пісні, фонограми, кліпи та інші матеріали, створені під час співпраці. Також Nova Music нарешті виконав прохання артистки і надав їй доступ до всіх платформ і сторінок, де розміщувалася її музика. Лейбл відхрестився від будь-якої відповідальності за діяльність співачки в подальшому.

відео дня

Заява Nova Music / фото: instagram.com, Nova Music

"Щодо торгової марки повідомляємо, що лейбл не претендує на будь-які права на неї, визнає Артистку єдиною правовласницею і не перешкоджає її використанню. Надалі всю роботу над своїм проектом буде виконувати безпосередньо Кажанна. Відсьогодні лейбл не бере участі в жодному організаційному процесі або домовленості", — повідомили в Nova Music.

Кажанна лаконічно відреагувала на новину. У коментарях до посту вона попрощалася з лейблом.

"Бувай", — написала артистка.

Кажанна - скандал з Jerry Heil / фото: instagram.com, Кажанна

Також вона опублікувала пост у своїх сторіз і висловила полегшення, що нарешті пройшла цей складний період.

"Святкуємо. А ще цей клятий січень нарешті закінчився", — поділилася Кажанна.

Jerry Heil і Кажанна — скандал

Співачка Кажанна зі скандалом розірвала контракт з лейблом Jerry Heil "Nova Music". Артистка назвала роки співпраці "рабством", заявила про повну відсутність заробітку і поскаржилася на важкі моральні травми. За словами Кажанни, незважаючи на популярність треків, вона була змушена жити на кредитний ліміт, а також лейбл ігнорував її стан здоров'я. У відповідь Jerry Heil назвала ситуацію "лютим стресом" і припустила, що підопічну могли накрутити конкуренти. У Nova Music звинувачення заперечують: там стверджують, що повністю спонсорували кар'єру співачки, а проект просто не встиг окупитися.

Jerry Heil / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що старший онук російської співачки Алли Пугачової, яка засуджує терористичне вторгнення РФ в Україну, співак Микита Пресняков випадково розкрив інформацію про те, що зараз перебуває у стосунках.

Також українська актриса Анна Кошмал раптово знайшла в мережі знімок себе у віці 17 років і, не стримавши емоцій, поділилася враженнями з підписниками. Тоді Анні було всього 17 років, і вона знімалася в широко відомому серіалі "Свати".

Вас може зацікавити:

Про особу: Jerry Heil Джеррі Хейл — українська співачка та авторка пісень. Стала відомою як відеоблогерка та кавер-виконавиця завдяки переспівуванню пісень світових та українських виконавців. Велику популярність їй принесла авторська пісня "Охрана, скасування" з її дебютного студійного альбому "Я — Яна". Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" в Мальме спільно з Alyona Alyona, у фіналі посіла 3 місце.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред