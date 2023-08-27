На Київщині уламки російської ракети пошкодили 10 будинків: є постраждалі

Один із будинків має значні пошкодження, а в інших - вибиті вікна, двері, дахи, посічені фасади.

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На Київщині ракетні уламки пошкодили 10 приватних будинків / колаж: Главред, фото: Національна поліція

Вночі 27 серпня по всій Україні тривала повітряна тривога, через запуск ракет країни-агресорки Росії. У Київській області через падіння уламків ракети пошкоджені 10 приватних будинків.

"Уночі вчергове ворог атакував область ракетами. Повітряна тривога тривала майже 3 години. На жаль, через падіння уламків збитих крилатих ракет в одному з районів Київщини пошкоджено 10 приватних будинків. Один має значні пошкодження, в інших - вибиті вікна, двері, дахи, посічені фасади", - про це в Telegram повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

За словами очільника ОВА Руслана Кравченко, пошкоджено два автомобілі й ангар для зберігання сільгосптехніки. Двоє людей дістали травми. Вони отримали допомогу на місці.

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Ракетна атака РФ

Нагадаємо, що на Київщині та Черкащині пролунали вибухи - Росія запустила крилаті ракети. У декількох областях України працювала протиповітряна оборона.

Наталія Гуменюк попередила, що РФ готує новий масований удар. Найімовірніше, Росія вишукує варіанти прокладки маршрутів для майбутніх атак.

РФ атакувала "Іскандером" готель у Запоріжжі. Увечері 10 серпня під удар російських окупантів потрапив готель Reikartz у Запоріжжі, де неодноразово зупинялися співробітники ООН.

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