На Київщині уламки російської ракети пошкодили 10 будинків: є постраждалі

Вночі 27 серпня по всій Україні тривала повітряна тривога, через запуск ракет країни-агресорки Росії. У Київській області через падіння уламків ракети пошкоджені 10 приватних будинків.
"Уночі вчергове ворог атакував область ракетами. Повітряна тривога тривала майже 3 години. На жаль, через падіння уламків збитих крилатих ракет в одному з районів Київщини пошкоджено 10 приватних будинків. Один має значні пошкодження, в інших - вибиті вікна, двері, дахи, посічені фасади", - про це в Telegram повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
За словами очільника ОВА Руслана Кравченко, пошкоджено два автомобілі й ангар для зберігання сільгосптехніки. Двоє людей дістали травми. Вони отримали допомогу на місці.
Ракетна атака РФ
Нагадаємо, що на Київщині та Черкащині пролунали вибухи - Росія запустила крилаті ракети. У декількох областях України працювала протиповітряна оборона.
Наталія Гуменюк попередила, що РФ готує новий масований удар. Найімовірніше, Росія вишукує варіанти прокладки маршрутів для майбутніх атак.
РФ атакувала "Іскандером" готель у Запоріжжі. Увечері 10 серпня під удар російських окупантів потрапив готель Reikartz у Запоріжжі, де неодноразово зупинялися співробітники ООН.
Більше важливих новин:
- Військовий розповів, коли ЗСУ зможуть просунутись до узбережжя Азовського моря
- ЗСУ готують потужний удар по другій лінії оборони окупантів на Запоріжжі - ISW
- Залужний таємно зустрівся із командуванням НАТО: що відомо