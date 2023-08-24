РФ вдарила по Дніпру у День Незалежності: є "приліт"

Удар відбувся після попередження про загрозу балістичного озброєння. У Дніпропетровській ОВА повідомили, що внаслідок атаки є постраждалі.

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РФ вдарила по Дніпру у День Незалежності/ колаж: Главред, фото: pixabay, Міноборони РФ

Країна-агресорка Росія атакувала місто Дніпро у ніч на четвер, 24 серпня. Вибухи пролунали близько 02:30.

Відбулося кілька вибухів. Перед цим була оголошена повітряна тривога. У місті є "приліт", повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Дніпро. Приліт. Є постраждалі", – написав він у Telegram.

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Очільник ОВА додав, що вся інформація буде згодом, і закликав нічого не публікувати у соціальних мережах.

Також він зазначив, що на місці події працюють усі служби.

РФ вночі вдарила по Дніпру/ скрін

У Повітряних силах ЗСУ перед вибухами у Дніпрі попереджали, що у Дніпропетровській та ще кількох областях є загроза застосування балістичного озброєння. Після цього повідомлялося, що на Дніпропетровщині працює ППО.

Ракетні удари РФ по Україні

Нагадаємо, 18 серпня РФ вдарила ракетами по Запоріжжю, були пошкоджені житлові будинки і заклади освіти. Загарбники завдали ракетного удару по одному з районів обласного центру. Вибуховою хвилею було пошкоджено низку будівель.

Наступного дня, 19 серпня, країна-агресорка РФ здійснила ракетний удар по Чернігову, влучивши у центр міста. Внаслідок атаки загинули 7 людей. Серед загиблих – 6-річна дівчинка. Ще одну 12-річну дівчинку терміново доставили в реанімобілі до Києва у важкому стані. Повідомлялося про 180 постраждалих.

Вранці у вівторок, 22 серпня, близько 05:30 країна-агресорка РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Внаслідок цього було пошкоджено понад 20 приватних будинків та енергетичну інфраструктуру. Постраждав 70-річний чоловік.

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