Ярош зробив гучну заяву щодо ракетного удару по Чернігову

Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош вважає, що під час воєнного стану в Україні має діяти найвища міра покарання – "розстріл". Так він відреагував на сьогоднішній ракетний удар по центру Чернігова.
Так, коментуючи ракетний удар країни-агресорки Росії по Драмтеатру Чернігова, де проходила виставка дронів, Ярош на своїй сторінці у Facebook написав: "Вважаю, що під час воєнного стану в Україні, має діяти вища міра покарання – "розстріл".
У першу чергу він запропонував розстрілювати за держзраду. У другу – за корупцію.
"У третю – за ідіотизм, який дорівнює державній зраді. Приклад – сьогоднішній Чернігів… Хто буде блеяти про демократію і права людини – хай заткнеться! На війні – свої закони", - наголосив командувач Української добровольчої армії.
Ракетний удар по Чернігову
В суботу вранці, 19 серпня, країна-агресорка РФ вдарила по центру Чернігова, а саме – по Драмтеатру. В результаті є загиблі та поранені. Ймовірно, окупанти застосували балістичну ракету.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по Чернігову. За словами президента, ракета влучила прямо по центру міста: "Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю і втрат. Є загиблі, є поранені. Мої співчуття тим, хто втратив рідних", - написав президент.
Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, пошуково-рятувальна операція у Чернігові завершена. Внаслідок російського удару по центральній частині міста постраждало 136 осіб. Зокрема, загинуло семеро осіб. Поранення отримали 129 людей, з яких 15 дітей та 15 працівників поліції.
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