РФ перетворює Зміїний на неприступну фортецю: з'явилися фото з підбитим катером Серна

Острів Зміїний / Фото УНІАН

Російські окупанти намагаються перетворити захоплений острів Зміїний у Чорному морі на свій плацдарм.

РФ перекидає на острів військову техніку, в тому числі засоби ППО. Про це йдеться в матеріалі CNN.

Як стверджують журналісти, на опублікованих кадрах видно підбитий минулого тижня російський десантний катер Серна, який затонув, поруч знаходиться ще один катер того ж типу. Також на знімку видно баржа з підйомним краном.

/ CNN

У чому важливість острова Зміїний

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, чому острів Зміїний є стратегічно важливим для України.

Як повідомляється в Facebook ГУР Міноборони, Буданов зазначив, що Україна буде боротися за острів Зміїний стільки, скільки буде потрібно.

За його словами, острів має стратегічне значення як для України, так і для російських окупантів, оскільки дозволяє контролювати надводну і певною мірою повітряну обстановку на півдні України. Також, додав він, острів Зміїний стратегічно важливий з точки зору можливості висадки Росією тактичного морського десанту.

За словами Буданова, теоретично це - єдиний регіон, через який російські окупанти можуть спробувати висадити десант на територію окупованого Придністровського регіону Молдови.

"Той, хто контролює острів, може в будь-який момент заблокувати рух цивільних суден у всіх напрямках на південь України... Острів Зміїний - це територія України, і ми її будемо деокупувати і боротися за неї стільки, скільки нам буде потрібно. Це стратегічно важлива точка, щоб відкрити торгові морські шляхи, нам завозити зброю і виключити будь-які можливі військові дії Росії на території "ПМР", з якої вони можуть атакувати західну частину України", – зазначив начальник ГУР.

читайте такожОкупанти РФ втратили ще один корабель у Чорному морі - джерело в ГУР

Нагадаємо, ВМС Збройних сил України раніше повідомили, що знищили в Бердянську десантний корабель Чорноморського флоту окупантів. Під час цього були пошкоджені ще два інших ворожих судна. Також бійцям ЗСУ вдалося знищити сховище палива ємністю в 3 тисячі тонн. А потім загоряння перекинулося на склад боєприпасів ворога.

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