РФ втратила дві третини своїх танків і не здатна вести механізовану війну - ISW

За рік повномасштабного вторгнення в Україну окупанти втратили близько 50% танків Т-72Б і Т-72б3М, а також велику кількість Т-80.

Дві третини російських танків знищені або непридатні для викоритсання / Фото Міноборони РФ

Країна-агресор РФ не здатна відновити підбиту механізовану техніку у короткостроковій перспективі, це суттєво обмежує можливості окупантів у маневровій війні. У ЗСУ є вікно можливостей для початку широкомасштабного контрнаступу. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що окупанти за рік повномасштабного вторгнення втратили близько 50% танків Т-72Б і Т-72б3М, а також велику кількість Т-80. Згідно з даними міністра оборони Великої Британії Бена Уоллеса, дві третини російських танків знищені або непридатні для використання.

"Своєчасне надання Заходом танків і бронетехніки Україні зруйнує здатність РФ вести механізовану війну. Однак Москва намагається відновити своє оборонне виробництво в найближчій перспективі", - йдеться у звіті ISW.

відео дня

Тим часом норвезька розвідувальна служба (NIS) зазначила, що Росія, як і раніше, здатна виробляти велику кількість стрілецької зброї, ракет і танків, але її база оборонної промисловості буде "продовжувати боротися, щоб компенсувати наслідки західних санкцій".

В Інституті вивчення війни підкреслили, що Київ продовжує мати вікно можливостей для початку широкомасштабних контрнаступів протягом декількох місяців.

Однак здатність зробити це значною мірою залежить від швидкості та масштабу, з якими Захід забезпечить необхідну техніку, зокрема танки та бронетехніку.

Як повідомляв Главред, з 24 лютого, дня повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила в боях з ЗСУ щонайменше тисячу своїх танків, а ще понад 500 екземплярів бронетехніки захопили українські бійці. Про це свідчать дані моніторингової групи Oryx.

Міністр оборони Британії Бен Уоллес заявив, що до війни проти України залучена майже вся російська армія – 97%. Однак окупантам все одно не вдається пробити оборону українських військових. Загарбники концентрують всі свої зусилля, щоби прорватися вперед, але у них все одно це не виходить.

Інші новини: