"Ворог втрачає стільки своїх людей": Зеленський заявив про катастрофічні втрати Росії

Зеленський зазначив, що в боях під Вугледаром була повністю розгромлена елітна 155-а бригада морської піхоти з Владивостока.

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна ретельно підготувати свої сили оборони для того, щоб навесні дійсно відчувався рух до перемоги над російськими окупантами.

За словами президента, українським воїнам необхідно зломити будь-які спроби Росії уповільнити поставки озброєння військовим. Адже саме від цього залежить наша перемога.

Крім цього, президент звернув увагу на великі втрати росіян.

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"Будь-які спроби Росії перехопити ініціативу повинні зламати. І впевнений, що ми це зробимо. Ворог зараз вже втрачає стільки своїх людей і сил, що по всій Росії скоро буде складно знайти, наприклад, "морпіха"", - сказав президент.

Він нагадав, що держава-агресор зовсім не турбується про своїх солдатів. У тому числі і про випадок, коли в боях під Вугледаром була повністю розгромлена елітна 155-а бригада морської піхоти з Владивостока.

Зеленський заявив, що українські військові повинні зробити так, щоб росіянам все менше хотілося утримувати в окупації території.

"Звільнення нашої землі - це мета, над реалізацією якої працюємо кожен день", - підкреслив він.

Втрати Росії станом на 15 лютого

За офіційними даними Генштабу, ЗСУ ліквідували 690 воїнів у ворожій армії на добу.

Загалом кількість ліквідованих від 24 лютого загарбників – майже 140 тисяч.

З початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України знищили 3290 ворожих танків і 6507 ББМ. Розбито 2 303 російські артилерійські системи, 466 систем реактивної артилерії та 236 систем ППО противника.

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