В Україні перебуває 97% всієї російської армії – міністр оборони Британії

Боєздатність російських окупантів знижена на 40%, зазначає Бен Воллес. Він наголосив, що боротьба України має прямий вплив і на безпеку в Європі.

В Україні перебуває 97% всієї російської армії, заявив Воллес/ Міноборони РФ, Twitter Міноборони Великої Британії

До війни проти України залучена майже вся російська армія – 97%. Проте окупантам все одно не вдається пробити оборону українських військових.

Загарбники концентрують усі свої зусилля, щоб прорватися вперед, але у них все одно це не виходить. Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес в ефірі BBC Radio 4.

"Це коштувало величезної ціни російській армії. За нашими оцінками, 97% російської армії, всієї російської армії, перебуває в Україні", – сказав британський міністр.

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Воллес наголосив, що Захід повинен продовжувати допомагати Україні, адже таким чином західні країни зміцнюють безпеку у себе вдома. Також він додав, що російська армія зазнає великих втрат в Україні, і це вже суттєво знизило їхню боєздатність.

"Якщо 97% російської армії зараз перебувають в Україні, з дуже, дуже високим рівнем відтоку особового складу, потенційно їхня боєздатність знижена на 40%, а майже дві третини танків знищені або розбиті, це має прямий вплив на безпеку Європи" – зазначає британський міністр.

Спроби російських окупантів прорватися вперед він порівняв із ситуацією під час Першої світової війни за рівнем виснаження та відсутністю успіхів. Він нагадав, що армії РФ вдається просуватися не кілометрами, а метрами.

Також Воллес зазначив, що російські лідери або такі відірвані від реальності, що не розуміють справжньої ситуації, або "не зважають на людські життя в Росії".

Ситуація на фронті

Росія накопичує поблизу кордону з Україною літаки та вертольоти. Таким чином Москва хоче задіяти свою авіацію для підтримки наземного наступу, що пробуксовує. Як пише Financial Times із посиланням на західних офіційних осіб, про накопичення російських літаків та вертольотів стало відомо із розвідданих, які були передані союзниками по НАТО.

В американському Інституті вивчення війни зазначають, що Захід стурбований рішучістю України утримати місто Бахмут у Донецькій області. Фахівці з оборонного планування США вважають, що українські сили не можуть одночасно захищати Бахмут і почати весняний контрнаступ.

Військовий експерт Олег Жданов зазначає, що новий наступ російських окупаційних військ вже почався і триватиме він до березня цього року. Російський диктатор Володимир Путін поставив завдання окупантам досягти результатів до 21-22 лютого, заявив Жданов.

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