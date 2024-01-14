УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росіяни жорстоко атакують хімічною зброєю по позиціям ЗСУ: в ISW розкрили небезпеку

Юлія Закрепа
14 січня 2024, 07:23
Російські війська застосували проти українських позицій спеціальну газову гранату нового зразка, що містить газ CS.
Росіяни жорстоко атакують хімічною зброєю по позиціям ЗСУ: в ISW розкрили небезпеку
Оккупанти застосовуютьь по ЗСУ хімічну зброю / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, 22-га окрема механізована бригада

У звіті Інституту дослідження війни повідомляється, що російські війська все частіше використовують хімічну зброю в Україні, порушуючи Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є країна-агресорка Росія.

Генштаб України повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення російські війська застосовували хімічну зброю 626 разів, у 2024 році - щонайменше 51 раз, передає ISW.

У Генштабі України повідомили, що російські війська наразі запускають хімічну зброю по українських позиціях до 10 разів на день і що російські війська зазвичай використовують безпілотники для скидання гранат К-51, сповнених дратівливим газом CS (2-хлорбензальмалононітрил), різновидом сльозогінного газу. Використовувався для боротьби з масовими заворушеннями (також відомий як агент боротьби з масовими заворушеннями [RCA]), на українських позиціях.

відео дня

Генеральний штаб України також повідомляв, що 14 грудня 2023 року російські війська застосували проти українських позицій спеціальну газову гранату нового зразка, що містить газ CS.

Нагадаємо, що Росія планує атакувати Україну новою зброєю. У планах військової промисловості на 2024 рік в Росії є виробництво 10 тисяч нових некерованих реактивних снарядів, з яких 5 тисяч буде направлено в окупований Крим.

Путін може застосувати ядерну зброю по території НАТО. Путін не просто брязкав зброєю, коли розхвалював ядерний потенціал Росії. Аналітик вважає, що російський диктатор міг би це зробити, якби хотів швидко виграти війну проти України.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ЗСУ хімічна зброя хімічна атака
Реклама

Головне за день

Росіяни жорстоко атакують хімічною зброєю по позиціям ЗСУ: в ISW розкрили небезпеку

Росіяни жорстоко атакують хімічною зброєю по позиціям ЗСУ: в ISW розкрили небезпеку

07:23 Україна
ЗСУ розширюють плацдарм на Херсонщині: Росія стягує туди резерви окупантів

ЗСУ розширюють плацдарм на Херсонщині: Росія стягує туди резерви окупантів

00:15 Україна
"Шукають аеродроми": Світан розкрив цілі ранкової атаки та тактику росіян

"Шукають аеродроми": Світан розкрив цілі ранкової атаки та тактику росіян

19:36 Україна
Всі головні новини

Популярне

Коли в Україні сильно потепліє: синоптик назвала дату 69148

Коли в Україні сильно потепліє: синоптик назвала дату

Гороскоп на завтра 14 січня: Леву - необґрунтовані вимоги від родичів, Скорпіону - витрати 19202

Гороскоп на завтра 14 січня: Леву - необґрунтовані вимоги від родичів, Скорпіону - витрати

Буде 3 перемоги : чим і коли завершиться війна в Україні - цікавий прогноз 6715

"Буде 3 перемоги": чим і коли завершиться війна в Україні - цікавий прогноз

Люди металися і стрибали з вікон: у Санкт-Петербурзі спалахнула потужна пожежа 5435

Люди металися і стрибали з вікон: у Санкт-Петербурзі спалахнула потужна пожежа

Останні новини

07:23

Росіяни жорстоко атакують хімічною зброєю по позиціям ЗСУ: в ISW розкрили небезпеку

06:43

Американці нарешті наважилисяПогляд

05:30

Якими будуть ракетні атаки РФ до кінця зими: Світан спрогнозував інтенсивність

05:25

Треба знайти злодія за 6 секунд: тільки найкмітливіші впораються із завданням

04:15

Внук-тезка Віталія Білоножка розповів, що дід говорив йому перед смертю

Ілія Куса - Байден показав світу рішучість, коли вдарив по ЄменуІлія Куса - Байден показав світу рішучість, коли вдарив по Ємену
03:45

Чому не можна дарувати ножі: яку біду це може накликати

02:05

Травесті-діва Монро розповіла про роман з народним депутатом

01:30

Що буде з курсом долара в Україні до кінця січня - прогноз банкіра

00:15

ЗСУ розширюють плацдарм на Херсонщині: Росія стягує туди резерви окупантів

Реклама
13 січня, субота
23:58

"Ми можемо пройти": військовий експерт назвав дві умови для прориву ЗСУ

23:15

Нестаріюча Мадонна здивувала красивим гламурним образом

23:14

Цибуля та часник будуть свіжими впродовж трьох місяців: геніальний лайфхак

22:59

Джинси оверсайз і підтягнутий прес: Тіна Кароль показала незвичайну себе

22:57

Як не помилитися з вибором праски: поради та рекомендації

22:20

Катерина Кузнєцова пояснила, чому легко порвала з російською кіноіндустрією

22:14

"Путін перекинув ядерну зброю у Білорусь": експерт розкрив правду

22:02

Цей чарівний засіб для видалення жовтих плям на сидінні унітазу змусить його виблискувати

21:35

"Дуже серйозна атака": експерт назвав реальну причину ударів США по Ємену

21:35

Як правильно оформити відстрочку від мобілізації: поради юриста

21:14

Названо умову, за якої Україна зможе повернути ініціативу у війні з РФ

Реклама
21:03

Експерт пояснив, чи великі шанси на велику війну в Ємені

20:24

Чи корисною була б ядерна зброя для України: експерт розповів, чому її віддали

20:15

Єфросиніна отримала на горіхи в Мережі за відпустку з чоловіком-військовим за кордоном

20:14

Перевернути "Велику шахівницю": Україна - символ змін у світіПогляд

20:07

Лише одиниці знайдуть тварину на картинці за 10 секунд: непроста оптична ілюзія

19:53

Місячний календар 14 січня: до чого слід підготуватися в новий місячний цикл

19:39

Розкішний салат Жозефіна: рецепт, який підкорить з 1 разуВідео

19:37

Піраміда Маслоу простими словами: все, що потрібно знати про популярний термін

19:36

"Шукають аеродроми": Світан розкрив цілі ранкової атаки та тактику росіян

19:20

"Буде 3 перемоги": чим і коли завершиться війна в Україні - цікавий прогноз

18:56

Перекрили КПП без причини: ще одна країна заблокувала рух вантажівок

18:54

13 січня окупанти атакували Україну за новою тактикою: заява експерта

18:26

Чому деякі коти мають білі лапи та живіт: відповідь вразить кожного

17:55

Очільники МЗС України та Франції провели важливу зустріч: про що домовилися

17:16

Реакція Заходу на порушення Конституції в законопроекті про мобілізацію: що буде

17:07

"Боже, який ти красивий": фотограф згадав про зустріч із Ніною Матвієнко і заплакав

16:58

Під Маріуполем армія РФ нарощує сили та намагається прокласти залізницю до Ростова

16:50

"Руки чешуться ударити": РФ може атакувати країну НАТО під час війни з Україною - Чалий

16:02

Війна РФ проти України є частиною переломного моменту в історії – Байден

16:00

За які вчинки клієнтів Приватбанк блокує рахунки: чого категорично не можна робити

Реклама
15:58

"Схід весь горить": екс-співробітник СБУ розкрив, де росіяни готують наступ

15:53

Із законопроекту про мобілізацію можуть прибрати бронь для депутатів: про що це говорить

14:43

В Україні частина пенсіонерів можуть одразу отримати 10 виплат: хто має право

14:23

Безкоштовні концерти для кремлівських і поїздки до окупантів: як співачка Asti відкупилася від скандальної вечірки

14:20

Голодують і замерзають: на Харківщині фермер кинув десятки коней і втік до РФ

14:16

ЗМІ з'ясували, хто пригальмував відставку Безуглою та яка її доля

14:07

У Маріуполі "приліт" в казарму, у Бердянську – в порт: в окупованих містах прогриміли вибухи

13:36

Потрібно за 6 секунд знайти трьох поросят на картинці: головоломка для найпильніших

13:16

Страшне і насторожуюче видовище: чому кіт дивиться в стіну

13:06

"Ми постійно контратакуємо": Сирський розповів про ситуацію на фронті

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти