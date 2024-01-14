Росіяни жорстоко атакують хімічною зброєю по позиціям ЗСУ: в ISW розкрили небезпеку

Російські війська застосували проти українських позицій спеціальну газову гранату нового зразка, що містить газ CS.

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Оккупанти застосовуютьь по ЗСУ хімічну зброю / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, 22-га окрема механізована бригада

У звіті Інституту дослідження війни повідомляється, що російські війська все частіше використовують хімічну зброю в Україні, порушуючи Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є країна-агресорка Росія.

Генштаб України повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення російські війська застосовували хімічну зброю 626 разів, у 2024 році - щонайменше 51 раз, передає ISW.

У Генштабі України повідомили, що російські війська наразі запускають хімічну зброю по українських позиціях до 10 разів на день і що російські війська зазвичай використовують безпілотники для скидання гранат К-51, сповнених дратівливим газом CS (2-хлорбензальмалононітрил), різновидом сльозогінного газу. Використовувався для боротьби з масовими заворушеннями (також відомий як агент боротьби з масовими заворушеннями [RCA]), на українських позиціях.

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Генеральний штаб України також повідомляв, що 14 грудня 2023 року російські війська застосували проти українських позицій спеціальну газову гранату нового зразка, що містить газ CS.

Нагадаємо, що Росія планує атакувати Україну новою зброєю. У планах військової промисловості на 2024 рік в Росії є виробництво 10 тисяч нових некерованих реактивних снарядів, з яких 5 тисяч буде направлено в окупований Крим.

Путін може застосувати ядерну зброю по території НАТО. Путін не просто брязкав зброєю, коли розхвалював ядерний потенціал Росії. Аналітик вважає, що російський диктатор міг би це зробити, якби хотів швидко виграти війну проти України.

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