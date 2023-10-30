Захисники задихаються, в них крутиться голова: росіяни луплять хімічною зброєю по ЗСУ

Російські окупанти намагаються захопити Куп'янськ-Вузловий, щоб у них з'явився новий логістичний шлях залізницею.

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Росіяни обстрілюють позиції ЗСУ хімічною зброєю / Колаж: Главред, фото: 53-окрема механізована бригада, Командування Об'єднаних сил ЗСУ

Російські окупанти намагаються захопити нові позиції під Куп'янськом і навіть застосовують хімічну зброю, щоб завдати більших втрат українським силам. Вже другу добу поспіль українські військові відчувають вплив хімічних газів. Про це в ефірі телемарафону заявив командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський.

Через ці військові українським військовим важко дихати, вони відчувають запаморочення, у них з'являються опіки.

"Другу добу ворог використовує, систематично нам оголошує, коли він зробив постріли забороненою зброєю. Ми розуміємо, що це почалося. Все що росіяни кажуть, що не можна використовувати, вони насамперед використовують. На Бахмутському напрямку ми бачили систематичне використання фосфору, зараз під Куп’янськом вони використовують хімію", – сказав Ярославський. відео дня

При цьому росіяни потужно обстрілюють українські позиції артилерією. Офіцер додав, що на Лимано-Куп'янському напрямку тримається дуже напружена обстановка, у окупантів велика кількість ворожих сил. Жорстокі штурми продовжуються останні дві доби.

"Групами по 50 та більше осіб намагаються прорватись. І це не ДРГ, які тихенько заходять, це штурмові підрозділи, які намагаються прорвати лінію оборони. Дві доби вже йдуть штурми ... Їм потрібен Куп’янськ-Вузловий. Я вважаю, що вони намагаються зараз штурмувати весь напрямок", - додав офіцер ЗСУ.

Окупанти так борються за Куп'янськ-Вузловий, бо у випадку захоплення вони зможуть використовувати його як логістичний шлях залізницею. Водночас найскладнішим напрямком є Авдіївка, туди вони кидають всі свої сили.

Ситуація під Куп'янськом

Нещодавно стало відомо про "м'ясні" штурми на фронті, у ЗСУ розповіли про тактику окупантів. РФ відправляє на штурм купу колишніх в'язнів, штрафників-офіцерів і мобілізованих росіян. Окупанти стягують свої резерви з усієї Росії, щоб прорвати лінію оборони ЗСУ.

Експерт Олексій Гетьман розповів про те, що росіяни хочуть форсувати річку, щоб закріпитися під Куп'янськом. У районі Оскола в українських захисників уже все підготовлено, щоб "зустріти" противника.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський розповів про те, що ворог посилився й атакує під Бахмутом і Куп'янськом. Російські окупанти підтримують свої атаки артилерією, мінометами та дронами-камікадзе.

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