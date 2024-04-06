РФ націлилась на захоплення області на сході: в ЗСУ розповіли про штурми ворога

Окупанти не припиняють штурми на Авдіївському напрямку та намагаються рухатися вперед, щоб виконати задачі із захоплення територій, розповів військовий.

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РФ зменшила кількість використання КАБів під Авдіївкою / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 37 окрема бригада морської піхоти

Російські війська не зупиняють штурми на Авдіївському напрямку. Окупанти намагаються рухатися вперед у бік Покровська з метою захоплення Донецької області. Про це розповів військовослужбовець 110-ї ОМБР Сергій Волков в ефірі телемарафону.

"Ситуація динамічна, з моменту відходу від наших рубежів у Авдіївці, ворог не став закріплюватися та заспокоюватися. Їхня основна задача – це просунутися далі, в бік Покровська. Для того, щоб виконати задачі із захоплення Донецької області. Якщо на початку їм вдавалося на марші рухатися, то зараз вони вперлися в потужні лінії. Десь вони намагаються по флангам піти, половину села взяти. Потім ми їх вибиваємо і вони відкатуються назад", - зазначив військовий.

За його словами, росіяни спершу здійснюють масивний артобстріл, а потім піхота окупантів розширює сіру зону та десь закріплюється. Зазвичай РФ висаджує малі піхотні групи за 5 км від лінії фронту і далі вони пішки рухаються. На закріплених позиціях окупанти намагаються стримати контратаки ЗСУ.

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Волков також зауважив, що РФ зменшила використання керованих авіабомб. Окупанти обирають собі напрямок і там застосовують велику кількість КАБів.

"На нашому напрямку їх стало менше. КАБ не є точним і як правило, вони на позиції рідко залітають. Але це дуже потужна зброя. Навіть якщо дуже глибоко закопана навіть металева чи бетонна конструкція, все одно, вона буде деформована. Звісно, вона може захистити, але другого прильоту вона може й не витримати. Але КАБи бувають різної ваги, все залежить від того, який КАБ", - розповів він.

Що таке КАби? Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія. Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Нагадаємо, окупанти штурмують село Новомихайлівка Покровського району Донецької області, там постійно тривають бої. Росіяни організовують масовані штурми з великою кількістю піхоти та техніки по кілька разів на день, але наразі їм не вдається прорвати оборону.

Також в операційній зоні Сил оборони Півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів. Атаки росіян не припиняються, але наші підрозділи устримують позиції.

Крім цього, керівник Центру військово-правових досліджень, експерт Олександр Мусієнко вважає, що оборона та захист міста мають бути пріоритетом, оскільки Харків - великий мегаполіс з численним населенням. Мусієнко закликав робити все можливе для утримання міста, навіть за рахунок відходу з інших районів.

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