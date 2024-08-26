РФ отримала розвіддані: названо головні цілі масштабного удару по Україні

Ворог діє раціонально, не зважаючи на свята чи символічні дати, наголосив Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов прокоментував повітряний удар РФ / Telegram, УНІАН, міноборони РФ

Російська повітряна атака 26 серпня на Україну є однією з наймасштабніших за час війни, заявив військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Як підкреслив він в ефірі Radio NV, ворог цілився по об'єктах енергетичної інфраструктури, намагаючись занурити Україну в блекаут.

"За масштабами (ця атака, - ред.) буде серед ТОП-3 за цю повномасштабну російсько-українську війну, здається, що це вже доведений факт", - зазначив експерт.

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При цьому він також звернув увагу на те, що ворог діє раціонально, не зважаючи на свята чи символічні дати:

"Ворог поцілив по нас саме в той момент, коли мав відповідну кількість ресурсів, а також розвідувальної інформації про розміщення наших військових об'єктів, а також об'єктів енергетичної інфраструктури. Звісно, ми маємо розуміти, що ворог і надалі намагатиметься трансформувати свою перевагу в цій компоненті в якісь здобутки. А значить попереду на нас чекає важка зима", - додав Селезньов.

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, вранці 26 серпня РФ атакує Україну з повітря - окупанти підняли в небо 11 бортів Ту-95, шість бортів ТУ-22М3. У Кривому Розі, Кропивницькому, Харкові та інших містах прогриміли вибухи. Унаслідок удару РФ відомо про загиблих і поранених.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві прогриміли вибухи, у деяких районах зникло світло і вода. У деяких районах столиці зникло світло, є проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом. Ворог ударив по енергетичній інфраструктурі.

Як повідомлялося раніше, після масованого удару РФ у багатьох містах України відключення водопостачання. РФ атакувала ракетами і дронами інфраструктурні та енергетичні об'єкти в Україні.

/ Инфографика Главреда

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