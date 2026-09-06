"Буду на милицях": Тодоренко, сидячи в інвалідному візку, поскаржилася на діагноз

Коротко:
- Що зробила Тодоренко
- Що з нею не так
Зрадниця Регіна Тодоренко, яка живе і працює в РФ, незважаючи на терористичне вторгнення в рідну Україну, знову опинилася в лікарні.
Про це зрадниця написала на своїй сторінці в Telegram.
Вона опублікувала своє фото на інвалідному візку з лікарні. Зрадниця скаржиться, що її основний діагноз - перевтома.
"Двічі за останні місяці у висновку лікаря звучить слово "перенапруження". Першого разу фоніатр повідомила, що мої голосові зв’язки перебувають у гіпертонусі через сильне навантаження на роботі. Вдруге ось тепер травматолог сказав, що перевантажені зв'язки на нозі, у коліні рідина. І найближчий час я проведу на милицях", - каже вона.
Артистка з РФ також повідомила, що нібито своїм прикладом показує, що немає нічого неможливого, але забуває, що за "цим неможливим стоїть дуже багато зусиль і терпіння".
"Всесвіт кричить мені про те, що паузи в композиції під назвою "Життя" важливі не менше, ніж ноти. Або ж просто треба було краще розминати ноги", - додає вона.
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Про особу: Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко - телеведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Стала відомою завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе та будує кар’єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв’язку з цим з вересня 2022 року перебуває під санкціями України.
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