"Буду на милицях": Тодоренко, сидячи в інвалідному візку, поскаржилася на діагноз

Регіна Тодоренко, яка часто з’являється у ЗМІ, останнім часом не виходить із медичних центрів.

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Регіна Тодоренко опинилася в інвалідному візку / колаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Коротко:

Що зробила Тодоренко

Що з нею не так

Зрадниця Регіна Тодоренко, яка живе і працює в РФ, незважаючи на терористичне вторгнення в рідну Україну, знову опинилася в лікарні.

Про це зрадниця написала на своїй сторінці в Telegram.

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Вона опублікувала своє фото на інвалідному візку з лікарні. Зрадниця скаржиться, що її основний діагноз - перевтома.

Тодоренко отримала діагноз / Фото Telegram/Тодоренко

"Двічі за останні місяці у висновку лікаря звучить слово "перенапруження". Першого разу фоніатр повідомила, що мої голосові зв’язки перебувають у гіпертонусі через сильне навантаження на роботі. Вдруге ось тепер травматолог сказав, що перевантажені зв'язки на нозі, у коліні рідина. І найближчий час я проведу на милицях", - каже вона.

Артистка з РФ також повідомила, що нібито своїм прикладом показує, що немає нічого неможливого, але забуває, що за "цим неможливим стоїть дуже багато зусиль і терпіння".

Тодоренко отримала діагноз / Фото Telegram/Тодоренко

"Всесвіт кричить мені про те, що паузи в композиції під назвою "Життя" важливі не менше, ніж ноти. Або ж просто треба було краще розминати ноги", - додає вона.

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Про особу: Регіна Тодоренко Регіна Тодоренко - телеведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Стала відомою завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе та будує кар’єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв’язку з цим з вересня 2022 року перебуває під санкціями України.

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