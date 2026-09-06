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Ніколь Кідман розпочала нове життя після розлучення: ЗМІ дізналися про її нового хлопця

Віталій Кірсанов
6 вересня 2026, 17:14
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Поки що стосунки цієї пари не мають серйозного характеру - знаменитість просто насолоджується спілкуванням.
Ніколь Кідман розпочала нове життя після розлучення
Ніколь Кідман розпочала нове життя після розлучення / колаж: Главред, фото: instagram.com/nicolekidman

Коротко:

  • Кідман та Урбан змогли зберегти нормальні стосунки заради своїх доньок
  • Кідман познайомилася з Райнштейном завдяки спільним друзям

Після розлучення з музикантом Кітом Урбаном у Ніколь Кідман, схоже, розпочався новий етап в особистому житті. 59-річна голлівудська актриса вже ходить на побачення та проводить час із бізнесменом Майклом Райнштейном. Про це розповів інсайдер Us Weekly.

За даними ЗМІ, Кідман познайомилася з Райнштейном завдяки спільним друзям. Поки що стосунки пари не мають серйозного характеру - знаменитість просто насолоджується спілкуванням і поступово повертається до звичного життя після розставання.

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"Ніколь знову почала ходити на побачення після розлучення з Кітом і зустрічається з бізнесменом Майклом Райнштейном. Усе відбувається невимушено, і вона просто гарно проводить час. Їх познайомили спільні друзі", - розповів джерело.

Інсайдер також зазначив, що Райнштейн - не єдиний чоловік, з яким актриса встигла зустрітися після розлучення. За його словами, Кідман ходила й на інші побачення, а її друзі активно намагаються допомогти їй налагодити особисте життя.

Схоже, пережити розставання актрисі допомогла й робота. Одним із головних способів відволіктися для Кідман стали зйомки у продовженні фільму "Практична магія". У цьому проєкті вона знову працює з Сандрою Буллок, а також Різ Уізерспун.

При цьому, незважаючи на розлучення, Кідман і Урбан змогли зберегти нормальні стосунки заради своїх дочок. Як стверджує інсайдер, колишнє подружжя залишило минулі розбіжності позаду і продовжує разом виховувати дітей. Основою їхнього спілкування стала взаємна повага.

"У неї зараз усе дуже добре. Вона щаслива, і здається, що нарешті опинилася по той бік усього цього. Вона завжди дуже позитивно налаштована й упевнена в собі. Вона - чудовий приклад для своїх дівчаток і з оптимізмом дивиться на наступний етап", - заявило джерело.

Розлучення Ніколь Кідман і Кіта Урбана

У жовтні 2025 року австралійська актриса Ніколь Кідман подала на розлучення з кантрі-співаком Кітом Урбаном після 19 років спільного життя. Ніхто не здогадувався про проблеми в їхній родині, адже ще в червні Ніколь вітала чоловіка з річницею.

На початку січня завершився шлюборозлучний процес між Ніколь Кідман і Кітом Урбаном. Пара не розголошує причини розлучення, але в найближчому оточенні артистів кажуть, що 19-річний шлюб закінчився через нову жінку в житті Урбана.

Ніколь Кідман уже запідозрили в романі з відомим актором.

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Про особу: Ніколь Кідман

Ніколь Кідман - австралійська та американська акторка, співачка, продюсерка та посол доброї волі ЮНІСЕФ. За даними Вікіпедії, лауреатка премії "Оскар" 2003 року за роль Вірджинії Вулф у фільмі "Годинник" (перша актриса з Австралії, яка отримала цю нагороду в номінації "Найкраща жіноча роль"). Володарка іменної зірки на Голлівудській "Алеї слави".

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