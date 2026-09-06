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"Є підстави": комбриг назвав реальні перспективи припинення війни

Віталій Кірсанов
6 вересня 2026, 18:31
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Військовий закликав українців не пов'язувати надії на швидке закінчення війни виключно з дипломатичними зусиллями.
Командир бригади назвав реальні перспективи припинення війни
Командир бригади назвав реальні перспективи припинення війни / колаж: Главред, фото: facebook.com/fedorenkoyurii, російські ЗМІ

Коротко:

  • Росія має ресурси для продовження війни
  • РФ поступово стикається з наслідками затяжної війни
  • Росія може зіткнутися з серйозними внутрішніми проблемами

Активізація переговорів між США, Україною та Росією ще не означає, що бойові дії завершаться найближчим часом. Україні не варто сприймати дипломатичні контакти як гарантію швидкого припинення війни. Таку думку висловив у Facebook командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

За словами військового, останніми днями інформаційний простір знову заповнили повідомлення про можливе завершення війни та нові ініціативи щодо припинення вогню. Однак дипломатична активність сама по собі не свідчить про готовність Росії зупинити бойові дії.

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"Розмови на всіх можливих рівнях про припинення бойових дій тривають стільки ж, скільки триває сама війна", - зазначив Федоренко.

Він підкреслив, що подібні інформаційні хвилі здатні формувати в українців надмірні очікування щодо швидкого закінчення війни.

Комбриг нагадав і про реакцію Москви на попередні пропозиції Києва щодо перемир’я. За його словами, замість зменшення інтенсивності бойових дій Росія відповідала подальшим посиленням ескалації.

Аналогічна ситуація, як зазначив Федоренко, зберігається й безпосередньо на лінії фронту. Українські Сили оборони мали намір дотримуватися режиму тиші з 00:00 5 вересня до 23:59 8 вересня. Однак, за словами військового, одностороннє припинення вогню неможливе, якщо противник не вживає аналогічних заходів.

"Ми бачимо, що ворог ігнорує будь-яку ініціативу, спрямовану на деескалацію, продовжує чинити тиск і, звісно, отримує адекватну відповідь", - написав Федоренко.

При цьому командир вважає, що нинішні контакти американських представників із Москвою та Києвом все ж можуть мати важливе практичне значення. Йдеться, за його оцінкою, про створення певного переговорного механізму, який згодом дозволить вирішувати конкретні питання.

Одним із перших результатів такого механізму може стати прискорення процесів обміну військовополоненими. Однак повноцінну роль переговорна платформа, на думку Федоренка, зможе відіграти лише тоді, коли з’являться реальні передумови для припинення вогню.

Військовий вважає, що Росія поки що має ресурси для продовження війни. Крім того, Кремль може розраховувати на погіршення ситуації в українському тилу в осінньо-зимовий період. Тому Москва, як вважає Федоренко, навряд чи піде на припинення бойових дій доти, доки бачитиме можливості для подальшої ескалації.

Разом з тим, за його оцінкою, російська сторона поступово стикається з наслідками затяжної війни й продовжує втрачати ресурси у військовій, економічній та соціальній сферах. Саме тому реальні передумови для припинення вогню можуть з’явитися вже протягом наступного року.

"Є підстави припустити, що реальні умови для припинення вогню виникнуть протягом наступного року", - заявив Федоренко.

Надалі, вважає командир, Росія може зіткнутися з ще серйознішими внутрішніми проблемами. Навіть можлива пауза на фронті, на його думку, не зупинить процеси, які негативно впливають на країну. Федоренко говорить про політичну, економічну, соціальну, демографічну та екологічну деградацію Росії.

При цьому військовий закликав українців не пов’язувати надії на швидке закінчення війни виключно з дипломатичними зусиллями. На його думку, Україна має продовжувати зміцнювати обороноздатність, зберігати готовність до подальшої боротьби й водночас працювати над створенням умов, які в перспективі дозволять домогтися припинення війни.

Чому Путін не хоче сідати за стіл переговорів

Диктатор і військовий злочинець Володимир Путін поки що не зацікавлений у переговорах про припинення війни проти України, а з настанням холодів його готовність до діалогу може ще більше знизитися. У Києві вважають, що Кремль може розраховувати на ослаблення України протягом зимового періоду. Про це повідомив перший заступник голови Офісу президента Сергій Кислиця в інтерв’ю "Укрінформу".

За оцінкою представника ОП, російське керівництво може пов’язувати подальший розвиток війни з очікуваннями складного зимового періоду для України. Саме це, на його думку, здатне вплинути на позицію Кремля щодо дипломатичного процесу.

"У Путіна зараз немає ані найменшого бажання сідати за стіл переговорів, а після початку зими й… до середини березня у нього буде ще менше мотивації, бо він вважатиме, що українці не настільки сильні…, щоб пережити цю зиму", - зазначив Кислиця.

Водночас Київ не має наміру згортати дипломатичний напрям. Кислиця підкреслив, що відмова від таких зусиль у нинішніх умовах була б помилковим і небезпечним рішенням.

Мирні переговори - новини за темою

Як писав раніше Главред, Росія нібито не завдавала ударів по Києву з початку доби. Щодо припинення вогню на термін понад три дні з Україною домовленостей не було. Таку заяву зробив російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі в Кремлі зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, цитують російські ЗМІ.

Понад три години переговорів Путіна зі спеціальними представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером завершилися без будь-яких ознак прориву. Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що американці намітили кілька варіантів можливого врегулювання, однак їхній зміст не розкрив,

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Джаред Кушнер і Стів Віткофф везуть із собою пропозицію щодо припинення війни.

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Про особу: Юрій Федоренко

Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч і військовий. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з архітектури, містобудування та земельних відносин.

З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112-ї бригади 128-го батальйону Тероборони на посаді командира 4-ї роти.

9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота була розширена до батальйону (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

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