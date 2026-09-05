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Путін наказав припинити удари по Києву: у Кремлі розкрили причину і терміни

Руслана Заклінська
5 вересня 2026, 15:39
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Пєсков заявив, що з опівночі 5 вересня Росія призупинить удари по Києву.
Путін наказав припинити удари по Києву: у Кремлі розкрили причину і терміни
Володимир Путін, Віткофф і Кушнер прибули до РФ, Володимир Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України, Кирило Дмитрієв

Головне:

  • Путін наказав на три доби припинити удари по Києву
  • Припинення вогню почнеться із опівночі 5 вересня
  • Причина - візит американських переговорників

Російський диктатор Володимир Путін доручив із опівночі 5 вересня протягом трьох діб не завдавати ударів по Києву. Рішення пов’язане з прибуттям до Києва американських переговорників. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає російське агентство ТАСС.

Пєсков підтвердив, що Путін сьогодні прийме спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. У Кремлі не стали уточнювати, з якими саме пропозиціями вони прибули до Москви.

відео дня

За його словами, Москва вирішила припинити атаки по Україні, оскільки у Києві також пройде зустріч з американськими переговорниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Відповідне розпорядження Путіна починає діяти з опівночі 5 вересня.

Водночас Пєсков зазначив, що питання щодо послідовності візитів спочатку до Москви, а потім до Києва слід адресувати самим американським представникам.

"Вчора сам Трамп сказав, що про нові ідеї не йдеться. Це була заява президента США", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання про можливі нові пропозиції щодо врегулювання війни проти України.

Тим часом російський представник Кирило Дмитрієв опублікував кадри зустрічі з Віткоффом і Кушнером.

Путін наказав припинити удари по Києву: у Кремлі розкрили причину і терміни
Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера зустрів Дмитрієв / Фото: Кирило Дмитрієв

Чому Україна припинить удари по РФ - пояснення президента

Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що Україна не завдаватиме повітряних ударів по Росії на час візиту американських переговорників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Після цього американску делегацію очікують у Києві.

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

За словами глави держави, рішення пов’язане з необхідністю забезпечити безпеку американських представників під час їхнього переміщення. Водночас Київ очікує від Москви дзеркального кроку – утриматися від повітряних атак на період, необхідний для проведення переговорів і вирішення пов’язаних із візитом логістичних питань.

"З нашого боку повітряних ударів не буде, ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов’язані із цим американським візитом", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна вже готується до контактів з американською стороною. Київ розраховує на конструктивні переговори та конкретні пропозиції, які можуть допомогти наблизити завершення війни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко звернув увагу, що заявлена Кремлем пауза стосується лише Києва.

"Путін дає вказівку три доби не бити по Києву, по цивільних. Але не дає вказівок не бити по Київщині та інших регіонах і містах України. І це "припинення вогню", - написав він.

На думку Коваленка, така позиція вкотре свідчить про небажання Росії завершувати війну.

Припинення вогню - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що Джаред Кушнер і Стів Віткофф вирушать до Києва та Москви. За його словами, переговорнии везуть пропозицію щодо припинення війни для переговорів у Києві та Москві. Згідно з повідомленням, Віткофф і Кушнер прибудуть до Києва 6 вересня після поїздки до Москви.

Підрозділи Сил оборони України отримали наказ дотримуватися перемир'я. Встановлено режим тиші на лінії бойового зіткнення з 00:00 5 вересня до 23:59 8 вересня.

Голова ОП Кирило Буданов повідомив, що Україна отримала пропозицію щодо припинення вогню. Він також зазначив, що цю пропозицію щодо припинення вогню донесли особисто Володимиру Путіну.

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Про персону: Дмитро Пєсков

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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