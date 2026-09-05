РФ різко посилила удари після візиту глави ЦРУ до Москви: що задумав Путін

У Москві відкинули пропозицію Вашингтона про деескалацію.

https://glavred.net/war/rf-rezko-usilila-udary-posle-vizita-glavy-cru-v-moskvu-chto-zadumal-putin-10794179.html Посилання скопійоване

Росія посилила удари по Україні / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Реткліфф зустрічався з головою ФСБ Бортніковим

Путін сприйняв заклик зупинитися як слабкість Заходу

Ставка Кремля - зимовий колапс і тиск на Київ

Країна-агресор Росія наростила цілодобові ракетні та дронові атаки по Україні одразу після таємного візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. У Кремлі сигнал Вашингтона про деескалацію прочитали як вияв слабкості Заходу. Про це пише The Washington Post.

Видання зазначає, що Реткліфф провів зустріч із головою ФСБ Олександром Бортніковим, аби донести до найближчого оточення Володимира Путіна арифметику затяжної війни: чим довше триватимуть бойові дії, тим гіршими будуть стартові позиції Москви за столом переговорів.

відео дня

"Повідомлення було таким: у вас справи йдуть не дуже добре. Час поговорити. Давайте розберемося з цим, бо через шість місяців, рік вам буде ще гірше", - зазначило джерело.

Однак ефект вийшов протилежним. За словами співрозмовника видання, у російській столиці дипломатичний захід сприйняли не як пропозицію виходу з війни, а як індикатор того, що американська сторона не готова до жорсткішого тиску.

Наслідки проявилися майже миттєво: під удари потрапили українські міста, енергосистема, об'єкти водопостачання та склади з продовольством.

Чого добивається Путін

Російські аналітики та джерела в тамтешніх елітах фіксують, що глава Кремля не змінив оцінки перебігу кампанії й категорично відкидає варіант зупинки бойових дій по нинішній лінії розмежування.

Видання додає, що ключова вимога Москви для будь-якого продовження перемовного процесу залишається незмінною: повне виведення українських сил із території Донбасу.

Водночас розрахунок російської сторони будується на ресурсному виснаженні. За задумом Кремля, зимові обстріли інфраструктури мають спровокувати невдоволення населення й підштовхнути Київ до згоди на капітуляційні умови.

Коли можлива ескалація у війні

Політолог Володимир Фесенко говорив, що напруження у війні після 20 вересня навряд чи знизиться.

За його словами, після виборів в РФ може розпочатися новий етап ескалації. Зокрема, один із можливих сценаріїв - проведення вибіркової мобілізації в Росії.

"Я не думаю, що це буде загальна мобілізація. Росія на це не готова зараз, на повну мобілізацію, з різних причин - організаційно, ресурсно. Але мобілізувати вибірково по окремих категоріях, мобілізувати від 300 до 500 тисяч осіб восени, я думаю, що такі планові показники вже є", - переконаний він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 5 вересня країна-агресор Росія масовано атакувала Київську область. Внаслідок удару травмовано 2 людини. У Борисполі внаслідок влучання виникла пожежа та частково зруйновано 9-поверховий житловий будинок.

Вночі 5 вересня росіяни завдали удару по промисловому підприємству в Кам’янському на Дніпропетровщині. В результаті атаки на Кам'янське загинули чотири людини, ще п'ятеро отримали поранення.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що Росія зможе продовжувати масовані удари по Україні доти, доки зберігатиме спроможність виробляти, доставляти та запускати ударні безпілотники.

Читайте також:

Про джерело: The Washington Post The Washington Post - американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред