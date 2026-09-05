Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

РФ різко посилила удари після візиту глави ЦРУ до Москви: що задумав Путін

Марія Николишин
5 вересня 2026, 11:00
google news Підпишіться
на нас в Google
У Москві відкинули пропозицію Вашингтона про деескалацію.
РФ різко посилила удари після візиту глави ЦРУ до Москви: що задумав Путін
Росія посилила удари по Україні / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

  • Реткліфф зустрічався з головою ФСБ Бортніковим
  • Путін сприйняв заклик зупинитися як слабкість Заходу
  • Ставка Кремля - зимовий колапс і тиск на Київ

Країна-агресор Росія наростила цілодобові ракетні та дронові атаки по Україні одразу після таємного візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. У Кремлі сигнал Вашингтона про деескалацію прочитали як вияв слабкості Заходу. Про це пише The Washington Post.

Видання зазначає, що Реткліфф провів зустріч із головою ФСБ Олександром Бортніковим, аби донести до найближчого оточення Володимира Путіна арифметику затяжної війни: чим довше триватимуть бойові дії, тим гіршими будуть стартові позиції Москви за столом переговорів.

відео дня

"Повідомлення було таким: у вас справи йдуть не дуже добре. Час поговорити. Давайте розберемося з цим, бо через шість місяців, рік вам буде ще гірше", - зазначило джерело.

Однак ефект вийшов протилежним. За словами співрозмовника видання, у російській столиці дипломатичний захід сприйняли не як пропозицію виходу з війни, а як індикатор того, що американська сторона не готова до жорсткішого тиску.

Наслідки проявилися майже миттєво: під удари потрапили українські міста, енергосистема, об'єкти водопостачання та склади з продовольством.

Чого добивається Путін

Російські аналітики та джерела в тамтешніх елітах фіксують, що глава Кремля не змінив оцінки перебігу кампанії й категорично відкидає варіант зупинки бойових дій по нинішній лінії розмежування.

Видання додає, що ключова вимога Москви для будь-якого продовження перемовного процесу залишається незмінною: повне виведення українських сил із території Донбасу.

Водночас розрахунок російської сторони будується на ресурсному виснаженні. За задумом Кремля, зимові обстріли інфраструктури мають спровокувати невдоволення населення й підштовхнути Київ до згоди на капітуляційні умови.

Коли можлива ескалація у війні

Політолог Володимир Фесенко говорив, що напруження у війні після 20 вересня навряд чи знизиться.

За його словами, після виборів в РФ може розпочатися новий етап ескалації. Зокрема, один із можливих сценаріїв - проведення вибіркової мобілізації в Росії.

"Я не думаю, що це буде загальна мобілізація. Росія на це не готова зараз, на повну мобілізацію, з різних причин - організаційно, ресурсно. Але мобілізувати вибірково по окремих категоріях, мобілізувати від 300 до 500 тисяч осіб восени, я думаю, що такі планові показники вже є", - переконаний він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 5 вересня країна-агресор Росія масовано атакувала Київську область. Внаслідок удару травмовано 2 людини. У Борисполі внаслідок влучання виникла пожежа та частково зруйновано 9-поверховий житловий будинок.

Вночі 5 вересня росіяни завдали удару по промисловому підприємству в Кам’янському на Дніпропетровщині. В результаті атаки на Кам'янське загинули чотири людини, ще п'ятеро отримали поранення.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що Росія зможе продовжувати масовані удари по Україні доти, доки зберігатиме спроможність виробляти, доставляти та запускати ударні безпілотники.

Читайте також:

Про джерело: The Washington Post

The Washington Post - американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні The Washington Post війна Росії та України атака дронів Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна і РФ домовилася про локальне перемир'я: де діє припинення вогню

Україна і РФ домовилася про локальне перемир'я: де діє припинення вогню

14:20Війна
Посадовець ОГП "кришував" шахрайські кол-центри: НАБУ викрило схему

Посадовець ОГП "кришував" шахрайські кол-центри: НАБУ викрило схему

13:58Україна
В Україні може з’явитися новий вид відстрочки від мобілізації: кого торкнеться

В Україні може з’явитися новий вид відстрочки від мобілізації: кого торкнеться

13:09Україна
Реклама

Популярне

Більше
Висотка СРСР, яку охрестили найпотворнішою у світі: як виглядає та де знаходиться

Висотка СРСР, яку охрестили найпотворнішою у світі: як виглядає та де знаходиться

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці білки за 38 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці білки за 38 с

Гризуни покинуть ділянку без пасток і отрути: які 3 рослини радять посадити експерти

Гризуни покинуть ділянку без пасток і отрути: які 3 рослини радять посадити експерти

Город у вересні оживає: 9 овочів, які дадуть великий урожай восени, що посадити

Город у вересні оживає: 9 овочів, які дадуть великий урожай восени, що посадити

Порожні консервні банки ще послужать: як корисно використати їх у побуті

Порожні консервні банки ще послужать: як корисно використати їх у побуті

Останні новини

14:20

Україна і РФ домовилася про локальне перемир'я: де діє припинення вогню

14:17

Виноград не псується впродовж місяця: простий лайфхак для зберігання ягід

14:13

Вичищати батареї треба вже: як позбутися пилу у важкодоступних місцях

13:59

Олександр Пономарьов вперше зробив зізнання про нову дружину: "Мене ревнували"

13:58

Посадовець ОГП "кришував" шахрайські кол-центри: НАБУ викрило схемуФото

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
13:21

Як розгладити тюль за хвилину без праски - крутий лайфхак

13:16

Цікава головоломка із сірниками: дорослі ламають голову, а діти розв’язуютьВідео

13:09

В Україні може з’явитися новий вид відстрочки від мобілізації: кого торкнеться

12:51

Донесли особисто Путіну: в ОП розповіли деталі пропозиції щодо припинення вогню

Реклама
12:46

Сергій Танчинець повідомив про важливу подію та публічно звернувся до дружини

12:28

В Україні обвалилися ціни на популярний овоч: скільки він тепер коштує

12:23

РФ вперше за довгий час завдала удару по аеропортах: Зеленський розкрив деталіФото

12:04

Українців обурило безкоштовне шкільне харчування для дітей: що сталося

12:01

Китайський гороскоп на завтра, 6 вересня: Драконам — контроль, Бикам — негаразди

11:55

Які квіти посадити у вересні: перелік найкращих багаторічних рослин

11:50

Якою рідиною не можна протирати екран телефону: пошкодить покриття

11:30

Рецепт шикарного салату "Крабова ніжність" - готується 10 хвилин

11:07

"Режим тиші" на фронті не спрацював: у Генштабі назвали причину

11:00

РФ різко посилила удари після візиту глави ЦРУ до Москви: що задумав Путін

10:50

"Дала зрозуміти відразу": чоловік Денисенко розкрив, коли почався їхній роман

Реклама
10:11

Насувається похолодання та штормовий вітер: погода в Україні різко зміниться

09:58

"Сильний крок": Дмитро Комаров вперше за довгий час з'явився на людях

09:57

Кремль зірвав перемир’я у повітрі: РФ цинічно відреагувала на ініціативу Києва

09:24

РФ хоче зірвати візит представників Трампа до Києва: у ISW назвали причину

08:54

Віткофф і Кушнер вирушають до Путіна: чи варто очікувати прориву від переговорів — Bloomberg

08:46

Масований удар по Київщині: горіли склади, пошкоджено 9-поверхівкуФото

08:10

Путін розпочав нову ескалацію: Невзлін попередив, що чекає на УкраїнуПогляд

07:55

РФ завдала удару по трьох регіонах України, є загиблі та постраждалі: що відомоФото

05:31

Висотка СРСР, яку охрестили найпотворнішою у світі: як виглядає та де знаходиться

05:00

Гроші, удача та хороші новини: на трьох знаків зодіаку чекають особливі зміни

04:32

Город у вересні оживає: 9 овочів, які дадуть великий урожай восени, що посадитиВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці білки за 38 с

03:30

Рожева сіль із пелюсток троянд: простий рецепт ароматної приправи

02:35

Передбачення дати власної смерті: вчені вразили несподіваним відкриттям

01:47

Вибухи та потужна пожежа: РФ вдарила дроном по багатоповерхівці під Києвом

00:45

Сили оборони отримали наказ дотримуватись припинення вогню: ЗМІ про деталі перемир'я

00:00

Миші більше не повернуться: один простий трюк допоможе прогнати гризунівВідео

04 вересня, п'ятниця
22:58

Трамп розкрив деталі місії Кушнера та Віткоффа: які пропозиції Києву та Москві

22:50

Порожні консервні банки ще послужать: як корисно використати їх у побуті

22:04

Цибуля пролежить свіжою до півроку: розкрито головний секрет ідеального зберіганняВідео

Реклама
21:51

"Точка соприкосновения" не перекладається українською дослівно: як сказати правильно

21:45

Скільки ще РФ битиме по Україні: у ГУР назвали головну умову припинення ударів

21:40

Крадуть якісний сон та енергію: які речі варто прибрати зі спальні

21:13

РФ різко посилила штурми на кількох напрямках: де ворог намагається прорватися

21:04

Пральна машина скаче під час прання: чому і коли треба бити на сполохВідео

20:54

Правила перетину кордону ЄС стануть значно жорсткішими: що зміниться з 6 вересня

20:38

Українське коріння, європейський стиль: 5 стильних рідкісних імен дівчаткам

20:07

Україна не буде бити по Росії - Зеленський назвав причину

20:00

Проти тривоги та кошмарів: які 3 рослини варто покласти під подушку

19:58

Про кору і тріски можна забути: 8 рослин для ідеальної живої мульчіВідео

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Регіони
Новини СумНовини ЛьвоваНовини ЧеркасиНовини ДніпраНовини РівногоНовини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти