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Зеленський після переговорів із командою Трампа заявив про режим без ударів

Олексій Тесля
5 вересня 2026, 18:20
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Україна готова дотримуватися режиму припинення повітряних ударів, наголосив президент.
Стів Віткофф, Кушнер, Зеленський
Володимир Зеленський провів переговори з представниками Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: ОП

Головне:

  • У суботу, неділю та понеділок Україна готова утриматися від ударів по Москві
  • Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера чекають у Києві для переговорів

Президент Володимир Зеленський провів розмову з представниками президента США Дональда Трампа, які перебувають з візитом у країні-агресорі РФ.

"Вони вже сьогодні розпочали роботу з російською стороною. З моменту цієї нашої розмови готові дотримуватися режиму припинення повітряних ударів щодо міст, залучених до переговорного процесу. Відтепер і до кінця цієї суботи, у неділю та понеділок Україна готова утримуватися від ударів по Москві, і розраховуємо, що росіяни – по Києву", – написав глава держави.

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Президент додав, що на дипломатичному треку дії української сторони мають бути "на сто відсотків сильними та ефективними".

"План дипломатичних заходів на завтра в Києві за участю американської делегації затверджено. Чекаємо на Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера і готові до змістовної розмови", – підсумував він.

Що передувало

Раніше з’явилася інформація про те, що Володимир Путін віддав наказ про припинення ударів по Києву з опівночі 6 вересня терміном на три доби. Про це повідомив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков.

Стів Віткофф
/ Інфографіка: Главред

Пропозиція щодо перемир’я

Раніше ЗМІ та блогери з посиланням на співрозмовників у силовому блоці повідомили, що українські підрозділи нібито отримали розпорядження про дотримання режиму тиші з 5 по 8 вересня на суші, в повітрі та на морі. Після продовження обстрілів з боку РФ 5 вересня Збройні сили України виступили із заявою, що вони продовжують виконувати певні завдання з оборони України згідно з планом, а одностороннє припинення вогню неможливе через небезпеку для життя та здоров’я військовослужбовців.

Візит Віткоффа та Кушнера в Україну

Як повідомлялося, Віткофф і Кушнер планують відвідати Київ у неділю, 6 вересня, після чергової поїздки до Москви. Трамп заявив, що Кушнер і Віткофф везуть із собою пропозицію щодо припинення війни. Водночас, за даними дипломатичних джерел, у РФ перспективи досягнення домовленостей про припинення війни РФ проти України під час візиту спецпосланців Трампа до Москви оцінюють вкрай песимістично, оскільки російське керівництво готове припиняти війну лише на умовах РФ.

Пропозиції щодо перемир’я - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент Зеленський раніше заявив, що Путін відмовляється вести переговори навіть про тимчасове припинення вогню. За його словами, президент США Дональд Трамп та європейські лідери прагнуть зупинити війну, і Україна розраховує на санкції.

Раніше Україна направила РФ пропозицію про перемир'я в Чорному морі. У МЗС РФ заявили, що жодних офіційних пропозицій про перемир'я не отримували.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна пропонує перемир’я. Росія публічно відкинула ідею припинення бойових дій на лінії зіткнення та пообіцяла посилити удари по логістиці.

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Про персону: Стів Віткофф

Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході.

Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп.

За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

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