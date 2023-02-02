РФ планує захоплення влади в Києві: генерал ЗСУ не виключив новий удар з Білорусі

Олександр Павлюк назвав головну умову для нового наступу РФ на Київ з Білорусі.

РФ може піти в новий наступ, не виключив генерал-лейтенант Олександр Павлюк / Міноборони РФ

Для створення ударного угруповання з метою нового наступу на Київ з території Білорусі окупантам РФ буде потрібно два-три місяці, заявив командувач угрупуванням сил і засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Разом з тим він поки не бачить угруповання, яке може повторити такий наступ. Про це український генерал сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми не виключаємо, що такий наступ може бути. Основне завдання агресора - захопити і змінити владу в Україні. Поки воно не буде виконано, Росія не зможе повністю контролювати Україну. Тому цей напрямок ми не виключаємо з переліку загрозливих. Ми оцінюємо ті сили та засоби, які є у ворога, їхню здатність для виконання цієї задачі", - говорить він.

Водночас умовою для нового наступу на Київ з Білорусі командувач угрупованням сил і засобів оборони Києва назвав успіхи окупантів на сході України.

"Більш вірогідний сценарій - якщо в них буде успіх на Сході, тоді можливий наступ з інших напрямків, зокрема і з Півночі. Щоби вести наступальні дії ще десь, їм потрібно створити відповідні угруповання сил та засобів. Якби в них була така можливість, то вони б не відходили з Півночі ще тоді, в березні, не тікали б з Херсона і не були б вибиті з Харківської області", - зазначив він.

Павлюк додав, що незважаючи на мобілізацію, в Росії не так вже й багато сил і засобів: "Так, вона має перевагу в людському ресурсі і боєприпасах. Але їхні втрати досить відчутні для них. І якщо говорити про білоруський напрямок, то, на мою думку як військового, у Росії поки що немає можливості наступати на два фронти. Адже неможливо будь-який підрозділ відправити в наступ - людей треба готувати, бо вони зупиняться відразу, як почнуть зазнавати втрат".

Загроза нового наступу РФ

Раніше повідомлялося про те, що РФ прагне зберегти раніше захоплені території України, тому планує новий наступ.

При цьому Кремль має намір тиснути на Україну і західних союзників з тим, щоб вони погодилися на вигідне РФ перемир'я, пише Bloomberg.

У матеріалі наголошується, що РФ стала більш реалістично ставитися до своїх амбіцій і визнає, що навіть утримання нинішньої лінії фронту було б досягненням.

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, російські окупанти не зможуть повторити сценарій широкомасштабного наступу, який був у лютому 2022 року.

У РФ на сьогодні немає відповідного ресурсу, а в Україні зовсім інша мотивація.

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