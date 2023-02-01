Загроза наступу РФ з півночі: політолог розкрив несподіваний сценарій

Військовослужбовець ЗСУ, журналіст і політолог Кирило Сазонов прокоментував ймовірність наступу російських окупантів з північного напрямку.
Відповідаючи на запитання Главреда про те, що в Брянській області школи готують для розміщення військових, він сказав: "Можливо, росіяни готуються розміщувати там поповнення, або військові частини в разі відступу".
Разом з тим співрозмовник нагадав про те, що війна – це мистецтво обману, і, можливо, це така інформаційна операція по введенню ЗСУ в оману.
"Стежимо за руками, за тим, що відбувається на фронті, за перекиданням техніки та особового складу. А заяви в ЗМІ - вже на другому плані, ними занадто легко маніпулювати", — додав Сазонов.
Загроза нового наступу РФ
Раніше повідомлялося про те, що РФ прагне зберегти раніше захоплені території України, тому планує новий наступ.
При цьому Кремль має намір тиснути на Україну і західних союзників з тим, щоб вони погодилися на вигідне РФ перемир'я, пише Bloomberg.
У матеріалі наголошується, що РФ стала більш реалістично ставитися до своїх амбіцій і визнає, що навіть утримання нинішньої лінії фронту було б досягненням.
За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, російські окупанти не зможуть повторити сценарій широкомасштабного наступу, який був у лютому 2022 року.
У РФ на сьогодні немає відповідного ресурсу, а в Україні зовсім інша мотивація.
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