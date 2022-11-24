РФ планує нові масовані удари: експерт дав тривожний прогноз і назвав терміни

РФ влаштувала в Україні ракетний терор / Facebook/UA.National.Police

Ракетні удари РФ по території України можуть продовжуватися, заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Він вважає, що окупанти хочуть встигнути до Нового року провести ще 1-2 масштабних ракетних обстріли. Таку думку експерт висловив в ефірі Каналу 24.

На його думку, ракетним терором РФ хоче схилити Україну до компромісів і заморожування лінії бойових дій.

Експерт пояснив, що ракетний терор залишається чи не єдиним аргументом РФ, і поки у них є ракети, вони будуть використовувати його повною мірою.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Мусієнко додав, що Росія хоче завдати Україні якомога більшої шкоди, руйнуючи цивільну інфраструктуру, енергетичні об'єкти, а потім заявити: "Ми готові припинити, але давайте вести переговори".

Ракетний терор РФ

23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети потрапили в об'єкти критичної інфраструктури в декількох областях. Всього було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також вони залишилися без тепло - і водопостачання.

Віталій Кличко підтвердив попадання в один з інфраструктурних об'єктів в столиці. Над містом піднімається дим.

Пізніше стало відомо про те, що в результаті масованого ракетного удару РФ в Києві три людини загинули і шість постраждали.

Крім того, в середу, 23 листопада, через масовані Російські обстріли української інфраструктури у Києві повністю призупинилися поставки води.

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