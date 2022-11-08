Не потрібно зриватися з місця: експерт пояснив, чому евакуація з Києва ще не на часі

До евакуації киян ще зарано - Володимир Омельченко / Колаж УНІАН

Виїжджати з Києва ще зарано - ситуація з відключеннями світла у місті складна, але контрольована. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"Не потрібно усім зриватися з місця і виїжджати з Києва. Це робити ще зарано. Дійсно тим, у кого є дачні будинки (а таких близько 50% киян), які взимку можуть опалюватися дровами чи твердим паливом, потрібно запастися паливом, перевірити обладнання теплозабезпечення тощо. Тобто щоб будь-яка сім’я була готова у крайньому випадку сісти в машину та побути у тому будинку, скільки знадобиться - тиждень-два-три", - вважає Омельченко.

І додає, що варіант з евакуацією може і не знадобитися.

"Такі опції мають бути, особливо у людей, які мають дітей та родичів похилого віку. Але це не означає, що цей варіант обов’язково станеться", - говорить Омельченко.

Також, за словами експерта, повного блекауту протягом багатьох тижнів у Києві чи інших великих містах не передбачається.

"Тобто відключення більше ймовірні за варіант, коли усе вирубиться, а уся Україна залишиться без світла та тепла. Але усе можливо, бо ми не знаємо, якими надалі будуть можливості ворога", - зауважив Омельченко.

Як повідомляв Главред, столична влада напрацьовує різні варіанти реагування на випадок надзвичайних ситуацій у Києві. Як заявив директор департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук, поки що ситуація контрольована, тому причин говорити про евакуацію населення зараз немає.

Раніше повідомлялося, що у Києві протягом двох тижнів можуть скасувати вимкнення світла за умови, якщо РФ не завдаватиме повторних обстрілів по українській інфраструктурі.

Як розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, зараз застосовуються і планові, і аварійні відключення світла, адже у центральному та північному регіонах спостерігається великий дефіцит електроенергії.

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