Росія планує бити по Україні новими БпЛА: у чому небезпека реактивних дронів

Росія планує розширювати застосування реактивних дронів, попередив Сергій Бескрестнов.

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Росія атакує Україну новими дронами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 22 ОМБр

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РФ планує розширювати застосування реактивних дронів

Українські фахівці відстежують розвиток нових технологій РФ

Російські окупанти розраховують, що українським силам буде складніше ефективно реагувати на високошвидкісні повітряні цілі.

Про це в ефірі телемарафону повідомив радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов.

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За його словами, РФ планує розширювати застосування реактивних дронів типу "Шахед", однак Україна вже готується до їх перехоплення та розробляє відповідні засоби протидії.

"Зараз є кілька реактивних "Шахедів". Є "Герань-3", яка літає зі швидкістю близько 300 кілометрів на годину, і "Герань-4" – це 400–500 кілометрів на годину", – сказав експерт.

Він уточнив, що на даний момент найбільш активно використовується "Герань-3", з якою українська сторона вже навчилася ефективно боротися, однак у майбутньому можлива поява швидших модифікацій.

"І вони сподіваються на те, що нам буде важко працювати з реактивними цілями, які літатимуть, наприклад, зі швидкістю 500 кілометрів на годину", – зазначив він.

Бескрестнов підкреслив, що українські фахівці відстежують розвиток таких технологій і готують заходи протидії новим загрозам з боку РФ.

/ Главред

Експерт попередив про можливу нову атаку на Київ

Військовий аналітик Олег Жданов вважає, що ризик повторних масштабних ударів по Києву залишається високим, хоча між такими операціями російські сили можуть робити більш тривалі перерви.

Він також зазначив, що під час останнього обстрілу РФ використала практично весь арсенал ракетного озброєння, включаючи, за його словами, і міжконтинентальну балістичну ракету.

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Раніше повідомлялося, що ворог атакував і місто Дніпро. Під час роботи підрозділів ДСНС окупанти завдали повторного удару, в результаті чого загинув рятувальник.

Нагадаємо, російські окупанти атакували Суми ударними безпілотниками типу "Шахед" і "Молнія". У місті зафіксували кілька "прильотів".

Як повідомляв Главред, раніше російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Київ із застосуванням балістичної зброї. У столиці пролунала серія вибухів.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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