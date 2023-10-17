ЗСУ потужно вдарили по аеродромах окупантів біля Бердянська та Луганська

У Збройних силах України повідомили, що удари були успішні, але про деталі не розкрили.

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ЗСУ нанесли удар по окупованим аеродромам / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 3 окрема штурмова бригада

У ніч на 17 жовтня Збройні сили України нанесли удари по гелікоптерах та обладнанню російських окупаційних військ на аеродромах поблизу окупованих Бердянська та Луганська.

У Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram повідомили, що удари українських військових були успішними, але про їхні конкретні результати не повідомляється.

Відомо, що про вибухи у Бердянську та детонацію боєприпасів у районі місцевого аеродрому повідомляли місцеві жителі у соціальних мережах.

відео дня

У СтратКомі повідомили про удар по аеродромах / фото: СтратКом ЗСУ

Дивіться відео про те, як ЗСУ атакували авіацію окупантів:

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про важкі бої під Бахмутом. Свої війська ворог забирає з Куп'янська та Лиману, де ще нещодавно був "масштабний наступ" окупантів. РФ перекидає на цей напрямок підрозділи "Шторм-Z" і "Шторм-V".

Генерал ЗСУ розповів про нові втрати ворога на півдні. Воїни ОСУВ "Таврія" на Донеччині за тиждень знищили вже три ворожі штурмовики Су-25. За минулу добу ворог завдав 2 ракетних і 35 авіаційних ударів.

Окупанти люто штурмують Авдіївку. Російські окупанти наступом в районі Авдіївки Донецької області намагаються відтягнути українські сили. ЗСУ продовжують наступальні операції.

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