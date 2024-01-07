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РФ перекинула до Севастополя новітній великий корабель для десанту - ЗМІ

Дмитро Відоменко
7 січня 2024, 14:42
Росія, ймовірно, перекинула з Новоросійська в Севастополь новітній великий десантний корабель "Іван Грен".
Севастополь, Іван Грен
Російський флот міг перекинути в Севастополь новітній десантний корабель "Іван Грен" - ЗМІ / колаж Главред, фото MilitaryArms і Krymr

Керівництво флоту країни-агресора Росії, ймовірно, перенаправила з бухти Новоросійська в бухту Севастополя новітнього великого десантного корабля "Іван Грен", повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер" з посиланням на супутниковий знімок OSINT-проєкту MT Anderson.

На знімку, який зробив супутник Sentinel 2, який був зроблений 6 січня 2024 року, біля пірсу в Севастопольській бухті, можна помітити корабель проєкту №11711 моделі "Іван Грен".

Наприкінці січня 2022 року, перед початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну, корабель "Петро Моргунов", який належить до вищевказаної моделі, був перекинутий у Чорне море ‒ нібито для навчань.

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За даними "Кримського вітру", цей корабель раніше майже постійно знаходився в бухті Новоросійська. "Петро Моргунов" ‒ другий корабель серії, який був введений в експлуатацію 23 грудня 2020 року. Він має повну водотоннажність 6,6 тисячі тонн і можливість транспортування посиленого батальйону морської піхоти з технікою, а також висадки на понтонах.

Крім того, на кораблі розміщена невелика авіаційна група у складі двох вертольотів "Ка-29" і безпілотника "Орлан-10".

Вибухи в Криму

В Євпаторії та Севастополі 4 січня пролунали вибухи. Російські загарбники перекривали Кримський міст. Одна з українських ракет вдарила по командному пункту зв'язку в Юхариній балці в Севастополі.

У Збройних силах України підтвердили удар по командному пункту військ Росії в Севастополі. Командувач Повітряними силами Микола Олещук подякував учасникам операції за успішну роботу.

Через деякий час з'явилися нові деталі удару ЗСУ по Криму. Представник українських військ Наталія Гуменюк повідомила про серйозне пошкодження системи захисту на Кримському півострові. Окупанти були змушені її переформатувати.

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Севастополь десантний корабель захоплення кораблів новини Криму війна Росії та України
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