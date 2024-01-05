'Наймаштабніша атака на Крим': Братчук розкрив, які військові об'єкти були уражені

Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук зазначив, що ЗСУ знищують в тимчасово окупованому Криму системи ППО, логістику, військову інфраструктуру ворога
"Вчора в Криму був уражений командний пункт ворога. Є багато версій, кого там могли уразити, навіть чув відоме прізвище Герасимов. Це була б гарна новина, але думаю, що навряд чи це відповідає дійсності. Але те, що в цьому командному пункті було уражено кілька високопоставлених офіцерів або генералів російської окупаційної армії, то це справді. Щодо Уютного, то туди їхало багато швидких. Були влучання у військову частину російської окупаційної армії, де забезпечували зв'язок для систем ППО. Це та робота, яка відбувається постійно. Дійсно було дуже гучно. Гучно буде й надалі", - наголосив Братчук в ефірі телеканалу "Еспресо".
За словами речника Української добровольчої армії Південь, росіяни сказали, що відбулась найбільш масована атака на Крим з часів початку повномасштабного вторгнення.
"Продовжується планова робота ЗСУ, а саме демілітаризація тимчасово окупованого Криму. Знищуються саме системи ППО, вибивається логістика й інфраструктура, яка впливає на роботу окупаційної влади й діяльність окупаційної армії на території Криму й наших південних напрямків", - зауважив Братчук.
Нагадаємо, що окупанти скаржаться на масовану ракетну атаку у Криму. Над півостровом видніється не один стовп диму. На відео кримчанин каже, що одну ракету російської ППО вдалося перехопити, а друга нібито поцілила по військовій частині окупантів.
ЗСУ звільнять Крим із окупованими лініями. Лінії січня 2022 року дають підстави припустити, що Росія утримає Крим. Однак якщо Україна звільнить півострів разом із окупованими лініями на півдні, то зникне безпосередня загроза для Херсона.
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