'Буде складно': генерал відповів, чи зможе Україна звільнити Крим

Використання ракет великої дальності зробить Крим непридатним для російських військ.

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Великий міст у Криму можуть зруйнувати у 2024 році / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Ракети великої дальності можуть нейтралізувати авіабазу в Саках та логістичну базу в Джанкої. Їх використання зробить Крим непридатним для російських військ та створить можливості для подальших дій, таких як введення спецпризначенців у регіон. Про це повідомив екскомандувач військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес в ефірі телемарафону.

"Я вважаю, що Крим залишається вирішальною територією... Після звільнення Криму, я думаю, ми побачимо зовсім іншу динаміку як всередині Росії, так і всередині Донбасу. Як ви це зробите? Звісно, це буде складно, але високоточна зброя великої дальності зробить Крим непридатним для російських військ. Я маю на увазі, що Україна вже довела цю концепцію лише 3 ракетами Storm Shadow. Командувач Чорноморського флоту вже вивів одну третину своїх кораблів із Севастополя. Це були лише 3 Storm Shadow. Уявіть собі, якщо б Україна мала 50 або 100 таких ракет. Що могло б статися з Чорноморським флотом", - сказав Бен Годжес.

За його прогнозами, використання високоточної зброї великої дальності може призвести до змін як в Росії, так і на Донбасі. Такі ракети є дуже важливими для досягнення успіху в даній стратегічній операції. Також генерал-лейтенант переконаний, що великий міст в Криму можуть зруйннувати вже цього року.

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"Для Росія було б неможливо просто залишатися там. Отже, критично важливою частиною звільнення є унеможливлення перебування там російських військ, що, на мою думку, також створить можливості для спецпризначенців всередині Криму. І тоді, звісно, вам доведеться його ізолювати. Я думаю, що великий міст зруйнується цього року, 2024-го", - додав генерал.

Прогнози щодо звільнення Криму

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умеров стверджує, що Крим звільнять від російської окупації у 2024 році. Він наголошує, що це - стратегічна мета України.

Також представник розвідки Міноборони, Андрій Юсов, стверджує, що прогнози про присутність українських віськових в Криму цього року справдилися, враховуючи наявну інформацію та рейди ЗСУ на окуповану територію.

Крім цього, Інститут вивчення війни стверджує, що перспективи для української оборони значно змінюються залежно від того, чи повернеться Крим під контроль України чи залишиться у Росії. Якщо Україна звільнить Крим разом із лініями на півдні, загроза для певних міст значно зменшиться.

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