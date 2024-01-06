"Нехай нервують": у ЗСУ назвали мету удару по управлінню РФ під Севастополем

В результаті роботи ЗСУ ворог повинен втрачати управління своїми окупаційними військами, сказала речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

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ЗСУ намагаються позбавити російських окупантів зв'язку на півдні - Гуменюк / Колаж: Главред, фото: 43-тя ОМБр, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Сили оборони України ударили по пункту управління російських загарбників під окупованим Севастополем, щоб позбавити ворога зв'язку на південному напрямку фронту. Нехай противник понервує. Про це заявила представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що ЗСУ били по окупантах під Севастополем, щоб порушити їхній зв'язок на південному фронті.

"Наша бойова робота базується якраз на тому, щоб діяти по конкретних точках і обчислюваних об'єктах з урахуванням того, що ворог може ховатися за мирним населенням. Тому будемо сподіватися, що розвіддані нам дозволять зробити об'ємні висновки, щоб переконатися, що ворог втрачає управління військами в результаті нашої роботи", - пояснила Гуменюк. відео дня

За її словами, наразі достеменно невідомо, чи був уражений командний пункт з'єднання військ РФ. Відомості уточнюються.

"Але мета була саме така: позбавити південного напрямку, зокрема, управління. А зв'язок - це нерви військової операції, тому нехай нервують", - підкреслила Наталія Гуменюк.

Вибухи у Криму

В Євпаторії та Севастополі 4 січня пролунали вибухи. Російські загарбники перекривали Кримський міст. Одна з українських ракет вдарила по командному пункту зв'язку в Юхариній балці у Севастополі.

У Збройних силах України підтвердили удар по командному пункту військ Росії у Севастополі. Командувач Повітряними силами Микола Олещук подякував учасникам операції за успішну роботу.

За деякий час з'явилися нові деталі удару ЗСУ по Криму. Представниця українських військ Наталія Гуменюк повідомила про серйозне пошкодження системи захисту на Кримському півострові. Окупанти змушені її переформатувати.

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