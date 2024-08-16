РФ перекинула на Курщину тисячі військових з окупованих територій - CNN

Росія, схоже, поки що не перекидає свої більші та краще підготовлені підрозділи з України в Курську область.

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Росія посилює оборону Курщини за рахунок ненавчених призовників / Колаж: Главред, фото: 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада

Країна-агресор Росія, ймовірно, перекинула в Курську область кілька бригад чисельністю не менше 1000 військовослужбовців кожна для протидії успішному українському наступу. Про це пише CNN з посиланням на двох американських військових чиновників.

"Для нас очевидно, що Путін і російські військові перекидають деякі ресурси, деякі підрозділи в Курську область, щоб протидіяти тому, що роблять українці", - заявив представник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Наразі американські чиновники працюють над тим, щоб точно визначити, скільки військ перекидає Росія.

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При цьому переміщення російських військ з України "не означає, що Путін відмовився від військових операцій у північно-східній частині України або навіть на півдні, у напрямку таких міст, як Запоріжжя. На цьому фронті все ще тривають активні бойові дії", - сказав Кірбі.

За словами двох інших джерел, знайомих із західною розвідкою, Росія, схоже, поки що не перекидає свої більші та краще підготовлені підрозділи з України в Курську область.

Одне з цих джерел повідомило, що замість цього Росія, схоже, посилює оборону Курщини переважно за рахунок ненавчених призовників, які приїжджають з інших регіонів Росії.

"Ми ще не бачили значного переміщення (російських військ), і ми не можемо сказати, чи це через те, що вони тільки починають перекидати війська, чи через те, що вони просто не мають сил для передислокації", - сказало одне з джерел, знайомих з американською розвідкою.

Повідомляється також, що Росія відправила особовий склад з Ленінградського військового округу і Калінінграда.

Деякі чиновники також висловили занепокоєння, що Україна, яка відправила частину своїх найдосвідченіших сил у Курську область, можливо, створила слабкі місця на власному фронті, які Росія може використати для завоювання більших територій всередині України.

Як повідомляв Главред, видання Politico писало про те, що відтоді, як ЗСУ почали наступ на Курській дузі, ситуація на Покровській ділянці фронту погіршилася.

"Ми отримуємо ще менше боєприпасів, ніж раніше, а росіяни наступають", - сказав заявив Іван Секач, представник 110-ї механізованої бригади України, яка наразі дислокується в Покровському районі Донецької області.

Операція в Курській області - останні новини

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Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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