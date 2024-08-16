Добровольці Росії на тлі Курської операції звернулися до солдатів РФ

Добровольці готові розмовляти з кожним, хто виявить бажання розгорнути зброю проти кремлівського режиму, сказали бійці Легіону Свобода Росії.

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Легіон свобода Росії закликав російських військових переходити на свій бік / Колаж: Главред, фото: Легіон Свобода Росії, DeepState

Російським солдатам краще здаватися в полон ЗСУ і не виконувати накази свого керівництва. Можна приєднатися до добровольців, які проти режиму Путіна. Буде діалог із кожним, хто готовий іти зі зброєю проти Кремля. Про це повідомили добровольці Легіону Свобода Росії.

У своїй заяві ЛСР на тлі подій у Курській області закликав російських солдатів здаватися в полон ЗСУ.

"Ваші політруки, сидячи в теплому тилу, наполегливо рекомендують не здаватися в полон, а підірватися на своїй же гранаті. Але солдати РФ сотнями ігнорують злочинний наказ, обираючи жити, а не загинути за нову медальку полкана або черговий особняк Герасимова", - сказали добровольці.

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Вони акцентували увагу на тому, що полон - альтернатива бездумній смерті і закликали охочих воювати за майбутнє Росії приєднатися до легіону.

"Ми готові спілкуватися з кожним, хто виявить бажання обернути зброю на Кремль. Історія вчить, що коли народ втрачає віру в "правителів", він обирає свободу", - підкреслюється в повідомленні.

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Що відомо про Легіон "Свобода Росії" Легіон "Свобода Росіії" — російський легіон Збройних сил України, сформований у березні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до Інтернаціонального легіону ТРО України. Легіон сформовано з колишніх військовослужбовців ЗС РФ та інших росіян, а подекуди білорусів, що перейшли на сторону України. Особливу популярність Легіон Свобода Росії здобув після спільних з Російським добровольчим корпусом, а пізніше і Сибірським батальйоном, рейдів на територію Бєлгородської області. Легіон використовує на нарукавних шевронах біло-синьо-білий прапор замість офіційного біло-синьо-червоного прапора РФ, повідомляє Вікіпедія.

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