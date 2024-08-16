"РФ наступає, боєприпасів стало менше": як операція на Курщині вплинула на бої на Донбасі

Відтоді, як ЗСУ почали наступ на Курській дузі, ситуація на Покровській ділянці фронту погіршилася.

https://glavred.net/ukraine/rf-nastupaet-boepripasov-stalo-menshe-kak-operaciya-na-kurshchine-povliyala-na-boi-na-donbasse-10589045.html Посилання скопійоване

Ситуація на Покровській ділянці фронту погіршилася / Колаж: Главред, фото: deepstatemap.live, ОК Захід

Сили оборони України продовжують військову операцію в Курській області країни-агресора РФ. І хоча її успіх підняв бойовий дух, російські війська завдають удару у відповідь, захоплюючи все більше територій у Донецькій області.

Відтоді, як ЗСУ почали наступ на Курській дузі, "я б сказав, що ситуація на нашій ділянці фронту погіршилася". Про це заявив Іван Секач, представник 110-ї механізованої бригади України, яка наразі дислокується в Покровському районі Донецької області.

"Ми отримуємо ще менше боєприпасів, ніж раніше, а росіяни наступають", - сказав він виданню Politico.

відео дня

За даними моніторингового каналу DeepState за 14 серпня, країна-агресор Росія окупувала села Желанне та Орлівка та просунулася в Нью-Йорку, Красногорівці, Миколаївці та Журавці в Донецькій області.

Генеральний штаб Збройних сил України не підтвердив і не спростував цю інформацію, заявивши лише, що в цих районах тривають запеклі бої, а Київ зосередив свої зусилля на місті Покровськ Донецької області.

Пізно ввечері 15 серпня аналітики DeepState повідомили, що окупанти мають успіх на Донеччині - ворог просунувся біля Піщаного та у Красногорівці.

Операція в Курській області - останні новини

Сили оборони України контролюють село Внєзапноє Курської області РФ. Про це повідомили аналітики DeepState увечері 15 серпня.

Підрозділи ЗСУ оточили райцентр Кореневе в Курській області. Українські війська наближаються до села з півночі та півдня. Про це повідомив експерт з аналізу відкритих даних BILD Юліан Репке.

Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що країна-агресор Росія досі намагається сформувати реакцію на операцію України в Курській області. Поки що ця реакція була "повільною та розсіяною".

Тим часом у Десантно-штурмових військах ЗСУ показали кадри перших хвилин наступу Збройних сил України в Курській області 6 серпня.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред