Сили оборони України продовжують військову операцію в Курській області країни-агресора РФ. І хоча її успіх підняв бойовий дух, російські війська завдають удару у відповідь, захоплюючи все більше територій у Донецькій області.
Відтоді, як ЗСУ почали наступ на Курській дузі, "я б сказав, що ситуація на нашій ділянці фронту погіршилася". Про це заявив Іван Секач, представник 110-ї механізованої бригади України, яка наразі дислокується в Покровському районі Донецької області.
"Ми отримуємо ще менше боєприпасів, ніж раніше, а росіяни наступають", - сказав він виданню Politico.
За даними моніторингового каналу DeepState за 14 серпня, країна-агресор Росія окупувала села Желанне та Орлівка та просунулася в Нью-Йорку, Красногорівці, Миколаївці та Журавці в Донецькій області.
Генеральний штаб Збройних сил України не підтвердив і не спростував цю інформацію, заявивши лише, що в цих районах тривають запеклі бої, а Київ зосередив свої зусилля на місті Покровськ Донецької області.
Пізно ввечері 15 серпня аналітики DeepState повідомили, що окупанти мають успіх на Донеччині - ворог просунувся біля Піщаного та у Красногорівці.
Операція в Курській області - останні новини
Сили оборони України контролюють село Внєзапноє Курської області РФ. Про це повідомили аналітики DeepState увечері 15 серпня.
Підрозділи ЗСУ оточили райцентр Кореневе в Курській області. Українські війська наближаються до села з півночі та півдня. Про це повідомив експерт з аналізу відкритих даних BILD Юліан Репке.
Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що країна-агресор Росія досі намагається сформувати реакцію на операцію України в Курській області. Поки що ця реакція була "повільною та розсіяною".
Тим часом у Десантно-штурмових військах ЗСУ показали кадри перших хвилин наступу Збройних сил України в Курській області 6 серпня.
Операція в Курській області РФ
6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.
Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.
Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.
Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".
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