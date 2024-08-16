Танковий удар прямою наводкою: розгром КП "Суджа" десантом ЗСУ потрапив на відео

Підійшовши до прикордонного пункту пропуску "Суджа", штурмові групи 80-ї бригади заручилися підтримкою артилерії.

https://glavred.net/world/tankovyy-udar-pryamoy-navodkoy-razgrom-kp-sudzha-desantom-vsu-popal-na-video-10589048.html Посилання скопійоване

ЗСУ прорвали кордон РФ у Курській області / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Перші години операції Збройних сил України в Курській області показали у 80 окремій десантно-штурмовій Галицькій бригаді ДШВ ЗСУ.

Українські бійці прорвали лінію оборони РФ, знищили прикордонний пункт пропуску і взяли в полон понад 50 російських військових. Відео з'явилося у Facebook 80 ОДШБр.

"Підійшовши до прикордонного пункту пропуску "Суджа", штурмові групи 80-ї бригади заручилися підтримкою артилерії та важкої бронетехніки", - розповіли українські десантники. відео дня

Вони зазначили, що зустрівшись зі шквальним вогнем українських артилеристів та побачивши українські танки на території прикордонного пункту, росіяни ухвалили правильне рішення - вивісити білий прапор і здатися українським воїнам.

У 80 ОДШБр додали, що вони радять російським солдатам, обирати життя, а не безглузду смерть і здаватися.

Що таке Десантно-штурмові війська Збройних сил України? Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

Дивіться відео - перші години операції в Курській області:

/ Скріншот

Ситуація в Курській області - останні новини по темі

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зачистили Суджу в Курській області. Українська армія просунулася вперед. Українські сили просунулися вперед у Курській області, повідомив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ буде складно утримати позиції на Курщині. Звільнення нових територій буде ускладнюватися з прибуттям російського підкріплення.

Як повідомлялося раніше, у ЗСУ розкрили деталі просування в Курській області. Підрозділи безпілотників витратили кілька днів, прокладаючи шлях для просування військ через кордон.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред