Танковий удар прямою наводкою: розгром КП "Суджа" десантом ЗСУ потрапив на відео

Перші години операції Збройних сил України в Курській області показали у 80 окремій десантно-штурмовій Галицькій бригаді ДШВ ЗСУ.
Українські бійці прорвали лінію оборони РФ, знищили прикордонний пункт пропуску і взяли в полон понад 50 російських військових. Відео з'явилося у Facebook 80 ОДШБр.
"Підійшовши до прикордонного пункту пропуску "Суджа", штурмові групи 80-ї бригади заручилися підтримкою артилерії та важкої бронетехніки", - розповіли українські десантники.відео дня
Вони зазначили, що зустрівшись зі шквальним вогнем українських артилеристів та побачивши українські танки на території прикордонного пункту, росіяни ухвалили правильне рішення - вивісити білий прапор і здатися українським воїнам.
У 80 ОДШБр додали, що вони радять російським солдатам, обирати життя, а не безглузду смерть і здаватися.
Що таке Десантно-штурмові війська Збройних сил України?
Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.
Дивіться відео - перші години операції в Курській області:
Ситуація в Курській області - останні новини по темі
Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зачистили Суджу в Курській області. Українська армія просунулася вперед. Українські сили просунулися вперед у Курській області, повідомив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ буде складно утримати позиції на Курщині. Звільнення нових територій буде ускладнюватися з прибуттям російського підкріплення.
Як повідомлялося раніше, у ЗСУ розкрили деталі просування в Курській області. Підрозділи безпілотників витратили кілька днів, прокладаючи шлях для просування військ через кордон.
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