ЗСУ оточують райцентр Коренево в Курській області: в Bild назвали села, які втратила РФ

Українські захисники просунулися на 3 км на схід від Суджі і встановили контроль над селами Мирне, Бондарівка та Михайлівка, розповів Юліан Рьопке.

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Українські війська захопили кілька сіл на Курщині / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Данила, 3 танкова Залізна бригада

Підрозділи ЗСУ оточили райцентр Коренево в Курській області. Українські війська наближаються до села з півночі та півдня. Про це повідомив експерт з аналізу відкритих даних BILD Юліан Рьопке.

"Здається, що українці докладають багато сил, що захопити цей населений пункт. Ми бачили безліч наступальних дій за останні години: як з півночі на Коренево, так і з півдня. Це означає, що українці намагаються наступати далі та атакувати це село з двох боків", - розповів він.

За його словами, російський фронт все ще дуже вразливий. Незважаючи на зосередження російських військ на Курщині, українські сили ще мають можливість просуватися та захоплювати населені пункти.

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Крім цього, ЗСУ продовжують наступ на схід від міста Суджа. Як зазначає Рьопке, українські війська просунулися на 3 км на схід і встановили контроль над селами Мирне, Бондарівка та Михайлівка.

"Оскільки російські джерела ще 12 серпня заявляли про присутність українців у Мирному, а 14 серпня російські війська атакували українців у Бондарівці за допомогою дальніх безпілотників "Ланцет", тепер я впевнений, що Україна захопила всю Суджу, а також два населені пункти, зазначені вище. Українська армія також захопила Михайлівку на Курщині. Село знаходиться за 3 км на схід від Суджі", - зазначив експерт.

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Операція в Курській області - останні новини

Нагадаємо, ворог перекидає тилові підрозділи та резерви до Курської області, повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук. Незважаючи на ситуацію в Курській області, інтенсивність бойових дій в Україні не зменшується, а активність ворожої бронетехніки залишається високою.

Також 15 серпня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на підконтрольній Україні території Курської області створено військову комендатуру під керівництвом генерал-майора Москальова.

Як повідомляв Главред, за добу українські війська просунулися від 500 м до 1,5 км та продовжують ведення наступальних дій. Загалом на території Курської області ЗСУ просунулися на 35 км і взяли під контроль 82 населених пункти.

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