РФ перекинула частину військ з України на Курщину: у Байдена зробили заяву

Сполучені Штати отримали перші повідомлення щодо перекидання російських окупантів з України до Курської області, розповіли журналістам у Білому домі.

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Російських окупантів з України перекидають до Курської області - Білий дім / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Агресор Росія перекинула частину своїх військових підрозділів, які перебували на території України, до Курської області. Такі пересування зафіксували у США. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

"Ми бачимо, що деякі російські підрозділи були перенаправлені з операцій в Україні та навколо неї в район Курська. Але це лише перші повідомлення про те, що ми спостерігаємо", - цитує його Голос Америки.

Утім, Кірбі не уточнив чисельність окупантів, яких перекинули на Курщину, і наміри росіян.

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Також у Білому домі не озвучили, які цілі перед цими російськими загарбниками.

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