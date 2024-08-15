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РФ перекинула частину військ з України на Курщину: у Байдена зробили заяву

Андрій Ганчук
15 серпня 2024, 21:57
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Сполучені Штати отримали перші повідомлення щодо перекидання російських окупантів з України до Курської області, розповіли журналістам у Білому домі.
війська РФ
Російських окупантів з України перекидають до Курської області - Білий дім / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Агресор Росія перекинула частину своїх військових підрозділів, які перебували на території України, до Курської області. Такі пересування зафіксували у США. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

"Ми бачимо, що деякі російські підрозділи були перенаправлені з операцій в Україні та навколо неї в район Курська. Але це лише перші повідомлення про те, що ми спостерігаємо", - цитує його Голос Америки.

Утім, Кірбі не уточнив чисельність окупантів, яких перекинули на Курщину, і наміри росіян.

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Також у Білому домі не озвучили, які цілі перед цими російськими загарбниками.

ЗСУ на Курщині - головні новини за темою:

Армія України контролює вже 82 населених пункти у Курській області, повідомив 15 серпня головком Олександр Сирський. Війська просунулися вглиб російської території на 35 кілометрів.

Україна створила військову комендатуру в Курській області. Її очолив генерал-майор Едуард Москальов. Комендатура створена для того, щоб забезпечити порядок на підконтрольних територіях.

У Росії назвали "втраченими територіями" землі на Курщині, які контролюють ЗСУ. Також там закликали до евакуації прикордоння та підготовки до найгіршого сценарію.

Операція в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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