РФ перекинула частину військ з України на Курщину: у Байдена зробили заяву

Агресор Росія перекинула частину своїх військових підрозділів, які перебували на території України, до Курської області. Такі пересування зафіксували у США. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.
"Ми бачимо, що деякі російські підрозділи були перенаправлені з операцій в Україні та навколо неї в район Курська. Але це лише перші повідомлення про те, що ми спостерігаємо", - цитує його Голос Америки.
Утім, Кірбі не уточнив чисельність окупантів, яких перекинули на Курщину, і наміри росіян.
Також у Білому домі не озвучили, які цілі перед цими російськими загарбниками.
ЗСУ на Курщині - головні новини за темою:
Армія України контролює вже 82 населених пункти у Курській області, повідомив 15 серпня головком Олександр Сирський. Війська просунулися вглиб російської території на 35 кілометрів.
Україна створила військову комендатуру в Курській області. Її очолив генерал-майор Едуард Москальов. Комендатура створена для того, щоб забезпечити порядок на підконтрольних територіях.
У Росії назвали "втраченими територіями" землі на Курщині, які контролюють ЗСУ. Також там закликали до евакуації прикордоння та підготовки до найгіршого сценарію.
Операція в Курській області РФ
6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.
Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.
Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".
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