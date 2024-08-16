ЗСУ взяли під контроль ще одне село Курської області - DeepState

В свою чергу, росіяни просунулися біля Піщаного та в Красногорівці Донецької області.

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ЗСУ взяли під контроль ще одне село Курської області / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, deepstatemap.live

Сили оборони взяли під контроль село Внєзапноє Курської області Росії. Про це повідомляє український проєкт DeepState, який відстежує ситуацію на лінії фронту.

"Сили Оборони України звільнили Внєзапноє (Курської області в Росії – ред.)", - наголосили аналітики.

В той же час, в DeepState також повідомили, що росіяни просунулися біля Піщаного та в Красногорівці Донецької області.

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Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Операція в Курській області - що відомо

Нагадаємо, експерт з аналізу відкритих даних BILD Юліан Рьопке говорив, що підрозділи ЗСУ оточили райцентр Коренево в Курській області. Українські війська наближаються до села з півночі та півдня.

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський також наголошував, що українські сили просунулися вперед у Курській області. Він уточнив, що "завершено пошук і знищення противника в Суджі та трьох інших населених пунктах".

Відомо і те, що українські сили під час наступу в Курській області могли використовувати британські танки Challenger 2.

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