ЗСУ взяли під контроль ще одне село Курської області - DeepState

Сили оборони взяли під контроль село Внєзапноє Курської області Росії. Про це повідомляє український проєкт DeepState, який відстежує ситуацію на лінії фронту.
"Сили Оборони України звільнили Внєзапноє (Курської області в Росії – ред.)", - наголосили аналітики.
В той же час, в DeepState також повідомили, що росіяни просунулися біля Піщаного та в Красногорівці Донецької області.
Що таке DeepState?
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
Операція в Курській області - що відомо
Нагадаємо, експерт з аналізу відкритих даних BILD Юліан Рьопке говорив, що підрозділи ЗСУ оточили райцентр Коренево в Курській області. Українські війська наближаються до села з півночі та півдня.
Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський також наголошував, що українські сили просунулися вперед у Курській області. Він уточнив, що "завершено пошук і знищення противника в Суджі та трьох інших населених пунктах".
Відомо і те, що українські сили під час наступу в Курській області могли використовувати британські танки Challenger 2.
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