"РФ потрібно 1000 років, щоб закрити все небо": Росія не може захистити аеродроми і мости – Світан

У Росії є певні рубежі та об’єкти, які країна-агресорка більш-менш закриває своєю ППО. Проте вона нездатна закрити об’єкти навіть на такому рівні, як Україна.

РФ не може ефективно захистити своєю ППО російські аеродроми і мости, каже Світан/ Maxar, pixabay.com, особистий архів Романа Світана

Країна-агресорка Росія не може організувати за допомогою протиповітряної оборони захист своїх об’єктів навіть на такому рівні, як організувала Україна на своїй території. До того ж через велику площу РФ практично нереально закрити за допомогою ППО всю її територію.

Про це розповів військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан під час чату на Главреді. Він зазначає, що стовідсоткового захисту не має жоден об'єкт у цьому світі, адже завжди знайдеться хоч якийсь спосіб його обійти. Небо можна закрити десь на 90-95%, але на 100% точно не вийде. А в Росії ситуація з таким захистом ще гірша.

"Росія не може закрити свої об'єкти навіть на такому рівні, як ми вже закрили Україну. Вона не може закрити свою територію зовсім, інакше вся Росія близько тисячі років повинна працювати тільки на зенітно-ракетні комплекси", – зазначає військовий експерт.

У РФ є низка рубежів та об’єктів, які росіяни захищають першочергово. Так, вони спершу прикриватимуть бункер Путіна, урядовий квартал, оборонні заводи чи місця зберігання ядерної зброї. Проте, до прикладу, Кримський міст до окупованого півострова точно не буде одним із перших об’єктів у цьому списку, а швидше серед останніх, зазначає Світан.

Хто такий Роман Світан Роман Світан (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Крім цього, такий об’єкт технічно неможливо прикрити по усій його довжині. Те ж стосується і військових аеродромів – вони також не прикриті ешелонованою системою оборони.

"Там може стояти пара комплексів, не більше того. А таку систему завжди можна пробити або обійти, знаючи, з якого боку комплекси стоять. Для цього повинна бути проведена певна розвідка, а далі здійснення самої атаки. Це ми бачили і на Кримському мосту, і під час вибухів на військових аеродромах", – зазначає військовий експерт.

Вибухи на аеродромах Росії

Нагадаємо, 5 грудня,в Енгельсі Саратовської області на російській військовій авіабазі прогриміли вибухи. За попередніми даними, невідомий ударний безпілотник впав на злітно-посадкову смугу, після чого стався вибух. Було пошкоджено мінімум два бомбардувальники Ту-95.

У Міноборони РФ підтвердили удар по військовим аеродромах у Саратовській і Рязанській областях. В результаті ліквідовані троє військових РФ, також нанесені пошкодження бойовим літакам окупантів, йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував вибухи на авіабазах в Росії. За його словами, "бавовна" в РФ показує, що війна тепер стосується кожного росіянина. І тепер незрозуміло, чи можуть вони бути в безпеці навіть у своїх тилових регіонах. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

Військовий експерт Роман Світан зазначав, що після вибухів на російських авіабазах в Енгельсі, Дягілєво та Курську у Кремлі зрозуміли, що їхня система захисту на таких об’єктах була пробита. Проте в РФ навряд чи відреагують на це перекиданням літаків в інші місця. Таке перекидання буде неефективним, адже на реалізацію завдання доведеться витратити кілька років.

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