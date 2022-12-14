"Ми пробили їхню систему захисту": експерт розповів, що робитиме РФ після атак на російські аеродроми

На перекидання авіації в інші місця довелося б витратити кілька років, тому країна-агресорка вчинить по-іншому.

Експерт Роман Світан зазначає, що Росія навряд чи перекидатиме свої літаки після атак на аеродроми/ Telegram, скрін

Після того, як пролунали вибухи на російських авіабазах в Енгельсі, Дягілєво та Курську, у Кремлі зрозуміли, що їхня система захисту на таких об’єктах була пробита. Проте в РФ навряд чи відреагують на це перекиданням літаків в інші місця. Таке перекидання буде неефективним, адже на реалізацію завдання доведеться витратити кілька років.

Самі літаки можна перегнати швидше, але вони не зможуть застосовуватися без необхідного технічного обслуговування і навантаження. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан під час чату на Главреді.

"Перекидання баз стратегічної авіації триває іноді кілька років. Тобто це точно не справа двох-трьох днів. Самі літаки можна підняти і вивести на аеродроми розосередження – запасні аеродроми, простіше кажучи, самі літаки можна перегнати. Але – це ж будуть літаки без бойового навантаження і без технічного обслуговування", – зазначає військовий експерт.

Тому країна-агресорка Росія швидше за все такого не робитиме, і бази залишаться на тих же самих місцях. Проте в РФ підуть на інший крок, щоб захистити ці бази від можливих нових атак.

"У районі цих баз тепер збільшать кількість ППО, бо росіяни розуміють, що ми пробили їхню систему захисту. Вони будуть шукати, як нам вдалося це зробити, і намагатися створити багатоешелоновану оборону, принаймні в районі цих баз "стратегів", яких у Росії залишилося мало", – пояснює Світан.

Вибухи на аеродромах Росії

Нагадаємо, 5 грудня,в Енгельсі Саратовської області на російській військовій авіабазі прогриміли вибухи. За попередніми даними, невідомий ударний безпілотник впав на злітно-посадкову смугу, після чого стався вибух. Було пошкоджено мінімум два бомбардувальники Ту-95.

У Міноборони РФ підтвердили удар по військовим аеродромах у Саратовській і Рязанській областях. В результаті ліквідовані троє військових РФ, також нанесені пошкодження бойовим літакам окупантів, йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував вибухи на авіабазах в Росії. За його словами, "бавовна" в РФ показує, що війна тепер стосується кожного росіянина. І тепер незрозуміло, чи можуть вони бути в безпеці навіть у своїх тилових регіонах. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

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