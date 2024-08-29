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РФ потрібен не Покровськ: експерт пояснив мету окупантів на Донбасі

Анна Ярославська
29 серпня 2024, 10:26
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На Покровському напрямку ситуація важка. Але окупанти просуваються зі швидкістю в сотні метрів, а не кілометрів.
Покровськ, ЗСУ
РФ цікавить не сам Покровськ, а просування до іншого міста / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОК Захід

Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний вважає, що метою російської окупаційної армії є не захоплення міста Покровськ на Донеччині, а подальший рух на Костянтинівку.

"Покровський напрямок важливий, тому що за Покровськом є дорога Мирноград - Краматорськ. За Краматорськом наступне місто - Костянтинівка і Часів Яр. Часів Яр - це наш форпост", - сказав Нарожний в ефірі 24 каналу.

Нарожний зазначив, що окупанти вже понад півроку не можуть захопити Часів Яр, тому що перед ним канал, який працює як укріплення, а саме місто розташоване на панівній висоті.

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"Тому вони пішли стандартним шляхом - обрізанням шляхів постачання. Вони атакують з боку Покровська", - пояснив експерт.

Він додав, що в районі села Воздвиженка є ділянка, де ворог перебуває за 5-6 кілометрів від дороги на Костянтинівку. Друга ділянка - це саме місто Покровськ, яке приблизно за 7 кілометрів від дороги. Оскільки противник уже кілька тижнів не може захопити Воздвиженку, тому й зосередився на Покровську.

"Не можу сказати, що там хаос, усі відступають або кидають зброю. Ворог просувається зі швидкістю сотні метрів, а не кілометрів. Але ситуація важка", - наголосив Нарожний.

Хто такий Павло Нарожний?

Павло Нарожний - український волонтер і військовий експерт. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка допомагає Силам оборони України.

Нарожний у якості військового експерта коментує актуальні події війни Росії проти України на радіо, Інтернет-ресурсах і телебаченні.

Що відбувається на Покровському напрямку - останні новини

За останніми даними Deep State, російська окупаційна армія має успіхи на Донеччині - вони просунулися в районах шести населених пунктів.

28 серпня аналітики моніторингового каналу Deep State повідомили, що російська окупаційна армія захопила села Мемрик і Калинове Покровського району і просунулася на цьому напрямку.

Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що вже наступного тижня або через тиждень побачимо перші бої за місто Покровськ.

РФ потрібен не Покровськ: експерт пояснив мету окупантів на Донбасі
Що відомо про місто Покровськ / Інфографіка: Главред

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