РФ потрібен не Покровськ: експерт пояснив мету окупантів на Донбасі

Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний вважає, що метою російської окупаційної армії є не захоплення міста Покровськ на Донеччині, а подальший рух на Костянтинівку.
"Покровський напрямок важливий, тому що за Покровськом є дорога Мирноград - Краматорськ. За Краматорськом наступне місто - Костянтинівка і Часів Яр. Часів Яр - це наш форпост", - сказав Нарожний в ефірі 24 каналу.
Нарожний зазначив, що окупанти вже понад півроку не можуть захопити Часів Яр, тому що перед ним канал, який працює як укріплення, а саме місто розташоване на панівній висоті.
"Тому вони пішли стандартним шляхом - обрізанням шляхів постачання. Вони атакують з боку Покровська", - пояснив експерт.
Він додав, що в районі села Воздвиженка є ділянка, де ворог перебуває за 5-6 кілометрів від дороги на Костянтинівку. Друга ділянка - це саме місто Покровськ, яке приблизно за 7 кілометрів від дороги. Оскільки противник уже кілька тижнів не може захопити Воздвиженку, тому й зосередився на Покровську.
"Не можу сказати, що там хаос, усі відступають або кидають зброю. Ворог просувається зі швидкістю сотні метрів, а не кілометрів. Але ситуація важка", - наголосив Нарожний.
Хто такий Павло Нарожний?
Павло Нарожний - український волонтер і військовий експерт. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка допомагає Силам оборони України.
Нарожний у якості військового експерта коментує актуальні події війни Росії проти України на радіо, Інтернет-ресурсах і телебаченні.
Що відбувається на Покровському напрямку - останні новини
За останніми даними Deep State, російська окупаційна армія має успіхи на Донеччині - вони просунулися в районах шести населених пунктів.
28 серпня аналітики моніторингового каналу Deep State повідомили, що російська окупаційна армія захопила села Мемрик і Калинове Покровського району і просунулася на цьому напрямку.
Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що вже наступного тижня або через тиждень побачимо перші бої за місто Покровськ.
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