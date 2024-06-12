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РФ вночі завдала комбінованого удару по Києву, прогриміли вибухи: деталі

Альона Вороніна
12 червня 2024, 06:34оновлено 12 червня, 07:14
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Окупанти застосували для атаки ракети, зокрема і балістику, та дрони.
РФ вночі завдала комбінованого удару по Києву, прогриміли вибухи: деталі
РФ вночі завдала комбінованого удару по Києву, прогриміли вибухи/ колаж: Главред, фото: скрін

Російські окупанти під час нічної атаки по Україні завдали удару ракетами і дронами по Києву. Країна-агресорка Росія завдала по українській столиці комбінованого удару – використовувалися ракети, зокрема і балістика, та дрони.

Ракети заходили кількома хвилями. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Ворог завдав чергового ракетного удару по столиці! Удар був комбінований, із застосуванням різного типу озброєння. Так противник випустив крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ці ракети заходили на Київ з південного напрямку кількома хвилями. Практично одночасно з ракетами на столицю з того самого південного напрямку рухалися ворожі ударні БПлА. Під час відбиття цієї атаки противник випустив по столиці, за попередніми даними, ще й балістику", – зазначив Попко.

відео дня

Повітряна тривога в Києві тривала майже 2 години.

У КМВА зазначають, що українська протиповітряна оборона знищила усі ворожі цілі, і додали, що точну кількість та тип ракет повідомлять у своїх звітах Повітряні сили.

"За попередніми даними, в столиці без постраждалих та руйнувань. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються", – зазначив начальник КМВА.

Раніше повідомлялося, що Росія випустила цілий арсенал ракет по Україні, у Києві – гучні вибухи. У ніч на середу, 12 червня, російські окупанти здійснили комбінований пуск ракет і дронів по українських містах. У Києві та області прогриміли вибухи.

Що таке балістична ракета?

Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір.

За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту:

  • Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).
  • Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).
  • Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).

Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

Удари ракетами і дронами по Україні – останні новини

У ніч на 6 червня РФ вдарила по "Епіцентру" і будинках на Херсонщині – спалахнули масштабні пожежі. Окупанти під час атак поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонщини.

Нагадаємо, також відбувся нічний обстріл ракетами та дронами у ніч на 7 червня. На Київщині спалахнула пожежа на підприємстві. Упродовж усієї ночі ворог атакував Київську область БпЛА та ракетами. Тривога тривала чотири години, у регіоні працювали сили ППО.

Також РФ атакувала Україну дронами і ракетою Х-59 у ніч на 8 червня. Окупанти атакували Україну з Курської області РФ та з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму. Частину ворожих цілей не вдалося збити.

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