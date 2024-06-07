Нічний обстріл ракетами та дронами: на Київщині спалахнула пожежа на підприємстві

Упродовж усієї ночі ворог атакував Київську область БпЛА та ракетами. Тривога тривала чотири години, у регіоні працювали сили ППО.

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Триває ліквідація наслідків пожежі / Колаж: Главред, фото: ДержНС

У Київській області через нічну російську атаку спалахнула пожежа на промисловому об'єкті. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко.

Зазначається, що впродовж усієї ночі ворог атакував область БпЛА та ракетами. Тривога тривала чотири години, у регіоні працювали сили ППО.

"Унаслідок повітряної атаки сталася пожежа на одному з промислових об'єктів в області. Постраждалих немає", - повідомив Кравченко в Telegram.

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Він додав, що триває ліквідація наслідків пожежі. Працюють усі оперативні служби.

Вранці у ДСНС уточнили, що в Київській області триває ліквідація пожежі, що виникла внаслідок ворожих обстрілів. На місці події працюють пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, пожежний потяг.

Після атаки РФ спалахнула пожежа / Фото: t.me/dsns_telegram

На Київщині намагаються загасити пожежу / Фото: t.me/dsns_telegram

Ракетна атака РФ 7 червня 2024 року

У ніч на 7 червня російські окупанти влаштували масовану повітряну атаку України. У багатьох областях країни оголошено повітряну тривогу.

Традиційно російські окупанти запустили по Україні дрони "Шахед". Близько опівночі в Повітряних силах України повідомили про зліт 4 літаків Ту-95 з аеродрому Оленья та їхнє направлення на пускові рубежі.

У Хмельницькій області було чути вибухи цієї ночі. Регіон перебуває під російським комбінованим повітряним ударом.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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