РФ нарощує темпи літнього наступу: аналітики попередили про нові напрямки атак

Деякі українські сили передислокували підрозділи з Донеччини на Харківщину, тому ворог може використовувати це для посилення атак.

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Росія готується до літнього наступу / колаж: Главред, фото: УНІАН

У звіті Інституту вивчення війни аналітики повідомили, що російські війська нарощують темпи своїх наступальних операцій у Донецькій області, водночас зменшуючи інтенсивність атак на півночі Харківської області.

Російські наступальні операції в Харківській області мають на меті насамперед зафіксувати та відвернути увагу українських сил, аби активізуватися на інших ділянках фронту. Тому російські війська збільшили інтенсивність атак на напрямку Торецьк-Горлівка та підтримують відносно високу їх інтенсивність, здобувши кілька тактичних перемог, йдеться у звіті ISW.

"Російські війська загалом не проявляли активності на цій ділянці фронту протягом усього 2024 року, тому їхня активізація та інтенсифікація заслуговують на увагу", — зауважили аналітики. відео дня

Водночас темп наступальних операцій на півночі Харківської області різко знизився, особливо у порівнянні з початком наступальних операцій. Командування ЗС Росії вважає, що наступ мав на меті зафіксувати українську живу силу та дефіцитні матеріальні засоби на цій ділянці, щоб надати росіянам можливість відновити наступ в Донецькій області.

ISW пише, що деякі українські сили передислокували підрозділи з Донеччини на Харківщину, тому ворог може використовувати це для посилення атак, особливо на напрямку Торецьк-Горлівка. Також він активно обстрілює напрямок Часового Яру та навколо Авдіївки і може ще більше посилити атаки.

"Літній наступ Росії, ймовірно, буде зосереджений на сході України з метою розтягнути обмежені ресурси України", - вважають експерти.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що офіцер ЗСУ Назар Волошин розкрив, що потужним ударом Сил оборони розбито угруповання РФ. Противник намагається виводити свої підрозділи, які були в районах Вовчанська, Тихого і Глибокого, через те, що вони частково втратили боєздатність на цьому напрямку.

На сході знищено "елітні" війська РФ разом із комбатом. Бійці Збройних сил України знищили майже весь батальйон російських окупантів разом із командиром у боях на сході. У результаті успішних дій також було знищено майже весь склад батальйону зі складу 98-ї повітряно-десантної дивізії РФ.

У Путіна розкрили плани щодо наступу на півночі Харківської області. Російські окупанти будують плани щодо подальшого захоплення українських територій, що підтвердив кремлівський рупор Дмитро Пєсков пропагандистам. Також він цинічно звинуватив Україну в обстрілах Бєлгородської області.

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