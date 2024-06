РФ нарощує темпи літнього наступу: аналітики попередили про нові напрямки атак

У звіті Інституту вивчення війни аналітики повідомили, що російські війська нарощують темпи своїх наступальних операцій у Донецькій області, водночас зменшуючи інтенсивність атак на півночі Харківської області.

Російські наступальні операції в Харківській області мають на меті насамперед зафіксувати та відвернути увагу українських сил, аби активізуватися на інших ділянках фронту. Тому російські війська збільшили інтенсивність атак на напрямку Торецьк-Горлівка та підтримують відносно високу їх інтенсивність, здобувши кілька тактичних перемог, йдеться у звіті ISW.

Водночас темп наступальних операцій на півночі Харківської області різко знизився, особливо у порівнянні з початком наступальних операцій. Командування ЗС Росії вважає, що наступ мав на меті зафіксувати українську живу силу та дефіцитні матеріальні засоби на цій ділянці, щоб надати росіянам можливість відновити наступ в Донецькій області.

ISW пише, що деякі українські сили передислокували підрозділи з Донеччини на Харківщину, тому ворог може використовувати це для посилення атак, особливо на напрямку Торецьк-Горлівка. Також він активно обстрілює напрямок Часового Яру та навколо Авдіївки і може ще більше посилити атаки.

"Літній наступ Росії, ймовірно, буде зосереджений на сході України з метою розтягнути обмежені ресурси України", - вважають експерти.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.