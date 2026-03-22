"Росія може завдати масованого удару": полковник назвав дату нового обстрілу

Громадянам радять бути пильними та зважати на можливі повітряні тривоги, каже Роман Світан.

Росія може готувати масований удар

Важливе із заяв Світана:

На аеродромі "Енгельс-2" фіксувалися переміщення ворожих літаків

Сьогодні вночі росіяни можуть завдати масованого удару

Українські військові продовжують точкові удари по стратегічно важливих об'єктах на території Росії, намагаючись перешкодити окупантам підготувати нові масштабні атаки на Україну.

Зокрема, дрони ЗСУ вразили Саратовський нафтопереробний завод. За словами полковника запасу ЗСУ, льотчика-інструктора та військового аналітика Романа Світана, поруч із заводом розташований аеродром "Енгельс-2", де останніми днями фіксувалися переміщення ворожих літаків.

"Удари по аеродрому 'Енгельс-2' дуже важливі для України. Є враження, що сьогодні вночі росіяни можуть завдати масованого удару", — зазначив експерт.

Він додав, що регулярні атаки на російські об'єкти, включаючи нафтопереробні заводи, завдають відчутної шкоди противнику і служать спробою зірвати підготовку до нових обстрілів. Громадянам експерт радить бути уважними і враховувати можливі повітряні тривоги.

Світан також попередив, що найближчими днями росіяни можуть активізувати наступальні дії вздовж лінії фронту, ймовірно, щоб підготуватися до звіту до 9 травня перед диктатором Володимиром Путіним.

Удари РФ по Україні — новини за темою

Нагадаємо, Главред писав, що в результаті удару РФ по Рівненській області пошкодження отримали житлові будинки та критична інфраструктура. Також є влучання в багатоквартирний житловий будинок.

Раніше повідомлялося про те, що Росія атакувала Одесу "шахідами". Російські дрони атакували Одеську область, спричинивши пожежі та руйнування комунікацій.

Як повідомлялося, РФ обстріляла ракетами Київську область. Російські окупанти атакували Васильків балістичними ракетами.

Читайте також:

Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

