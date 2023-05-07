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РФ завдала ракетного удару по Балаклії: через атаку росіян постраждали 5 осіб

Анна Ярославська
7 травня 2023, 10:40 оновлено 7 травня, 10:51
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Дві жінки 75 років і одна жінка 50 років отримали вибухові травми. Ще двоє чоловіків 20 і 85 років мають відносно легкі ушкодження.
Ракетний удар
РФ завдала ракетного удару по Балаклії / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У неділю, 7 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по Балаклії Харківської області. Внаслідок атаки постраждали щонайменше 5 осіб. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Харківська область, Ізюмський район, місто Балаклія. Росіяни здійснили ракетні обстріли. Відомо, що постраждали 5 осіб", - написав він у Telegram.

Скріншот

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram, що окупанти вдарили С-300 по території одного з автопарків у Балаклії. На місці інциденту працюють екстрені служби.

відео дня

Через атаку росіян постраждали 5 осіб. Дві жінки 75 років і одна жінка 50 років отримали вибухові травми. Ще двоє чоловіків 20 і 85 років мають відносно легкі ушкодження. Медики надають постраждалим допомогу.

Повітряні атаки російських окупантів

Вночі 4 травня російські окупанти атакували Україну з повітря дронами-камікадзе. У низці областей була оголошена повітряна тривога. Працювали системи протиповітряної оборони. У Повітряних силах України повідомили, що окупанти застосували 24 ударні дрони Shahed-136/131. Силами і засобами Повітряних Сил було знищено 18 ударних БпЛА і один розвідувальний дрон.

Підрозділи Повітряних сил Збройних сил України зуміли знищити гіперзвукову ракету російських окупантів Х-47 "Кинджал". Це сталося в ході нічної атаки, 4 травня, повідомив командувач ПС ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

У ніч на 3 травня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога, гриміли вибухи. Російські окупанти атакували іранськими дронами-камікадзе Shahed-136/131 п'ять областей України - Київську, Дніпропетровську, Миколаївську, Кіровоградську та Запорізьку. Цілями були цивільні та промислові об'єкти інфраструктури.

Атака почалася близько опівночі. Сили ППО України знищили 21 дрон ворога, але, на жаль, деякі ворожі безпілотники досягли цілі.

Вночі 1 травня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через ракетний удар російських окупантів. Українців закликали не ігнорувати загрозу і пройти в укриття або дотримуватися правил "двох стін". Працювали сили ППО. Після шостої години ранку в Україні почалися відбої тривоги.

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