У Києві почали тестувати ізраїльську систему оповіщення про ракетну атаку - The Jerusalem Post

Ізраїльська система попередження визначає ракети всіх типів і об'єкти, куди вони потенційно можуть влучити, а також розраховує час на пошук укриття.

https://glavred.net/ukraine/v-kieve-nachali-testirovat-izrailskuyu-sistemu-opoveshcheniya-o-raketnoy-atake-the-jerusalem-post-10467733.html Посилання скопійоване

У Києві почали випробовувати ізраїльську систему оповіщення про ракетну загрозу / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, ОК "Південь"

Цього тижня в Києві запрацювала ізраїльська система раннього попередження про загрозу ракетних ударів. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Як пише The Jerusalem Post, Україна просила в Ізраїлю системи попередження про ракетний напад після вторгнення Росії в Україну минулого року. Попередній уряд обіцяв систему Україні, але посол відзначив особисту участь прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху у забезпеченні швидкого завершення проекту.

Після вдалих випробувань в Києві ця система може бути масштабована на всі великі міста України.

відео дня

"Це дуже важливо для нашої цивільної та військової інфраструктури. Це обладнання, яке дозволить нам рятувати життя", – сказав Корнійчук.

Зазначається, що ізраїльська система попередження визначає ракети всіх типів і об'єкти, куди вони потенційно можуть влучити, і направляє повідомлення про небезпеку на стільникові телефони громадян, що знаходяться в районі, на який поширюється небезпека. Система також розраховує, скільки часу є на пошук укриття.

Повітряні атаки на Україну

Вночі 4 травня окупанти завдали комплексного повітряного удару по столиці України. Він став вже третім за перші чотири дні травня. Окупанти атакували Київ із застосуванням баражуючих беприпасів типу "Shahed". Всі повітряні цілі були збиті.

Вибухи також прогриміли Краматорську та Одесі. Як повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, ворог атакував місто п'ятнадцятьма Shahed-131/136.

12 дронів знищено силами ППО та мобільних вогневих груп. Три дрони-камікадзе вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси. Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

Всього силами і засобами Повітряних Сил було знищено 18 ударних БПЛА і один розвідувальний дрон.

У ніч на 3 травня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога, лунали вибухи. Російські окупанти атакували іранськими дронами-камікадзе Shahed-136/131 п'ять областей України-Київську, Дніпропетровську, Миколаївську, Кіровоградську та Запорізьку. Цілями були цивільні та промислові об'єкти інфраструктури.

Вночі 1 травня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через ракетний удар російських окупантів. Українців закликали не ігнорувати загрозу і пройти в укриття або дотримуватися правил "двох стін". Працювали сили ППО. Після шостої години ранку в Україні почалися відбої тривоги.

Інші новини: